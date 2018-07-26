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Журналистке CNN запретили работать в Белом доме за вопрос о романе Трампа с моделью Playboy

Белый дом запретил журналистке CNN Кейтлан Коллинс работать на пресс-конференции президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтоне.

Коллинс обвинили в том, что она якобы задавала неуместные вопросы и кричала на фотосессии Трампа и Юнкера в Белом доме, передает theins.ru


Она спросила: «Считаете ли вы, что господин Коэн предал вас, господин президент?». Затем она поинтересовалась, опасается ли Трамп того, что Коэн может рассказать на допросе. 

Потом журналистка задала третий вопрос: «Почему Путин не принимает ваше приглашение?» Он касался возможной встречи Трампа с Владимиром Путиным в Вашингтоне осенью 2018 года.

Трамп проигнорировал все вопросы. После мероприятия в департаменте по коммуникациям Белого дома Коллинс объявили, что она не будет допущена до пресс-конференции Трампа и Юнкера, которая проходила 26 июня. Другие журналисты CNN могли присутствовать на мероприятии.

Ассоциация журналистов, работающих в Белом доме, публично осудила запрет на работу Коллинс.

Во вторник Трамп раскритиковал своего бывшего адвоката Майкла Коэна за то, что тот в 2016 году тайно записал их разговор о выплатах за молчание модели Playboy Карен Макдугал. 

«Какой юрист записывает разговоры с клиентами? Это печально!» - написал он в твиттере. «Это первый такой случай? Я о таком никогда не слышал. И почему эта аудиозапись обрывается на том моменте, когда я предположительно говорю что-то положительное?» — добавил президент США.


Ранее CNN обнародовал аудио разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна. На записи Трамп и Коэн обсуждают выплаты за историю экс-модели Playboy Карен Макдугал, которая утверждает, что состояла в интимной связи с Трампом.

По данным телеканала, разговор состоялся в сентябре 2016 года. Запись была изъята сотрудниками ФБР во время обыска в офисе Коэна в апреле этого года в рамках расследования дела о финансовых махинациях юриста в ходе предвыборной кампании Трампа.

17:58 26/07/2018






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