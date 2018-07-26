Геннадий Федынич: «Я надеюсь на солидарность. Профсоюз РЭП это заслужил»
Лидер независимого профсоюза перед судом по своему делу обратился к тем, кому РЭП помогает отстаивать свои права.
– 30 июля 2018 года состоится первый суд по так называемому Делу профсоюзов. Он пройдет в Доме правосудия по улице Семашко, 33.
Накануне суда я хочу обратиться и к членам профсоюза, и к небезразличным гражданам: приходите и просто посмотрите, что власть пытается сделать с независимым профсоюзом, который упорно, день за днем, помогал людям отстаивать их трудовые права. Недаром РЭП в народе называют «Реальная Эффективная Помощь».
Просто зевакам я бы не советовал приходить: зевак власть и сама может нагнать.
Мы сейчас нуждаемся в тех людях, которые разделяют наши ценности. Разделяют нашу уверенность в том, что должны быть в Беларуси независимые профсоюзы, в которых хорошо подготовленные специалисты защищают трудовые права работников; чтобы у людей не было никаких сомнений, в том, что действительно можно улучшить условия труда – даже в наше время и в нашей непростой ситуации.
Приходите на суд, послушайте и сделайте свои выводы. Поделитесь этим с родными, с коллегами и знакомыми. Профсоюзу РЭП сейчас, как никогда, нужна солидарная поддержка.
Я надеюсь на солидарность. Думаю, что профсоюз РЭП своей работой это заслужил.
2 августа 2017 года сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у руководителей организации Геннадия Федынича и Игоря Комлика. В отношении обоих возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243. Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич с начала следствия находится под подпиской о невыезде.
Белорусские правозащитные организации призвали власти прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика. Дело в отношении руководства РЭП правозащитники сравнивают с делом главы закрытого властями в 2003 году центра «Весна» Алеся Беляцкого, которое было возбуждено в 2011 году. В поддержку независимого белорусского профсоюза выступили международные профсоюзные организации.
Доказательной базы по «делу профсоюзов» у следствия нет. Об этом один из лидеров независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик рассказал «Радыё Рацыя», комментируя назначенное на 30 июля судебное разбирательство по «делу профсоюзов»:
- Дело расследуется уже почти год, но при ознакомлении с материалами я видел, что с доказательной базой у следствия были определенные проблемы. А вообще в деле - 11 томов материалов, хотя есть информация, что процесс затягивать не будут.
Как говорил один киногерой, мой суд будет быстрым, но несправедливым. Что касается лично меня, то я довольно спокойно жду начала суда. Это не мы нарушали закон. Это власть создала такие условия для независимого профсоюза, чтобы можно было завести уголовное дело. А меня больше интересует сегодня другой вопрос: почему в нашей стране можно оклеветать человека, и виновных за это не найдут и не накажут?
- Имеете в виду те клеветнические статьи о вас, которые появились на некоторых сайтах?
- Да, я уже более двух месяцев добиваюсь, чтобы виновных нашли и привлекли к уголовной ответственности. С конца мая занимаюсь этим, но мне сообщили из милиции, что нет оснований для возбуждения такого дела. Проверку вроде бы продолжили, наверное, ждут решения суда. Мол, не нашли достаточно данных о том, что на меня клеветали. Но я знаю, что там таких данных достаточно. Насколько известно, даже автора статьи не нашли, хотя не исключаю, что этот "журналист" имеет погоны, а потому его никто и не ищет.
Одним словом, для меня в этой ситуации все понятно. Такое вот у нас «правовое государство». В чужом глазу соломинку видят, а в своем бревна не замечают. Кстати, на суде я про все эти факты буду рассказывать.
"Белорусский партизан"
17:40 26/07/2018
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