– 30 июля 2018 года состоится первый суд по так называемому Делу профсоюзов. Он пройдет в Доме правосудия по улице Семашко, 33.





Накануне суда я хочу обратиться и к членам профсоюза, и к небезразличным гражданам: приходите и просто посмотрите, что власть пытается сделать с независимым профсоюзом, который упорно, день за днем, помогал людям отстаивать их трудовые права. Недаром РЭП в народе называют «Реальная Эффективная Помощь».





Просто зевакам я бы не советовал приходить: зевак власть и сама может нагнать.





Мы сейчас нуждаемся в тех людях, которые разделяют наши ценности. Разделяют нашу уверенность в том, что должны быть в Беларуси независимые профсоюзы, в которых хорошо подготовленные специалисты защищают трудовые права работников; чтобы у людей не было никаких сомнений, в том, что действительно можно улучшить условия труда – даже в наше время и в нашей непростой ситуации.





Приходите на суд, послушайте и сделайте свои выводы. Поделитесь этим с родными, с коллегами и знакомыми. Профсоюзу РЭП сейчас, как никогда, нужна солидарная поддержка.





Я надеюсь на солидарность. Думаю, что профсоюз РЭП своей работой это заслужил.





2 августа 2017 года сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у руководителей организации Геннадия Федынича и Игоря Комлика. В отношении обоих возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243. Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич с начала следствия находится под подпиской о невыезде.





Белорусские правозащитные организации призвали власти прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика. Дело в отношении руководства РЭП правозащитники сравнивают с делом главы закрытого властями в 2003 году центра «Весна» Алеся Беляцкого, которое было возбуждено в 2011 году. В поддержку независимого белорусского профсоюза выступили международные профсоюзные организации.



