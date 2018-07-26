Daily Mail: 30 часов в Солсбери. Как работали убийцы из ГРУ

Daily Mail публикует подробную сводку того, что известно о преступлении. The Insider предлагает полный перевод статьи.





Это была специальная миссия, осуществленная, как считает Британия, за 30 часов членами специального подразделения путинской военной разведки, задача которого — охотиться за предателями и наказывать их.





В группе было четыре человека, в том числе одна женщина. По утверждению британских властей, их задача была убить двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Два агента должны были доставить и применить отравляющее вещество «Новичок», а двое других были на подстраховке — на случай если их товарищи будут нездоровы или у них что-то пойдет не так.





Многочисленные источники в правоохранительных органах сообщают, что команда убийц, скорее всего, состояла из действующих или бывших агентов ГРУ, имена которых известны MI6. Возможно, они 3 марта следовали за Юлией из Москвы в Лондон.





4 марта в Солсбери Юлия Скрипаль и ее отец, двойной агент, были отравлены, а убийцы выбросили флакон из-под духов с остатками яда в Садах королевы Елизаветы в том же городе. Спустя несколько месяцев флакон нашли несчастные Дон Стерджесс и Чарли Роули.





Убийцы отправились в Хитроу, откуда они, по всей вероятности, 5 марта — через 30 часов после прибытия — улетели в Москву, не пользуясь обычным для шпионов кружным маршрутом с пересадкой в каком-либо аэропорту Средиземноморья, Скандинавии, Швейцарии или Турции.





В тот же день британская станция прослушивания, расположенная на Кипре, как предполагается, перехватила зашифрованное сообщение в Москву, в котором была фраза «посылка доставлена» и сообщалось, что «группа успешно вышла».





30 марта на борт самолета «Аэрофлота», приземлившегося в Лондоне, вошли британские пограничники для «обычного осмотра», но Daily Mail выяснила, что это тот самый самолет, на котором, вероятно, убийцы возвращались домой 5 марта.





Этот осмотр вызвал в России ярость, чиновники МИДа назвали это «вопиющей провокацией». Как сообщается, российское посольство в Лондоне было до такой степени обеспокоено, что срочно направило в Хитроу дипломатический персонал.





19 июля телеканал CNN сообщил, что полиция и секретные службы, изучившие больше 4000 часов видеозаписи с камер наблюдения в Солсбери и британских аэропортах, при п ощи технологии распознавания лиц идентифицировали шпионов, которые теперь объявлены в розыск в связи с покушением на Скрипалей и убийством Дон Стерджесс.





Секретные агенты, сравнив их паспортные данные с теми, что были указаны в списке пассажиров коммерческого рейса, установили также «свежие имена», под которыми убийцы возвращались в Россию.





1) 4 марта. Скрипали отравились «Новичком», нанесенным на дверную ручку их дома





2) 4 марта, 16:15. Скрипали найдены без сознания на скамейке в парке рядом с рестораном Zizzi





3) 4 марта. Убийцы выбрасывают флакон из-под духов с остатками «Новичка» в Садах королевы Елизаветы





4) 5 марта, 14:30. Убийцы улетают из Хитроу коммерческим рейсом «Аэрофлота» в Москву





5) 5 марта. База королевских ВВС на Кипре перехватывает российское зашифрованное сообщение





6-7) 20 марта, 16:00. Самолет «Аэрофлота», на котором летели убийцы, приземляется в Лондоне; британские власти его обыскивают





8) 30 июня. Отравились Дон Стерджесс и Чарли Роули, нашедшие флакон от духов с остатками «Новичка».





Сразу же после отравления источники в секретных службах сообщали, что следователи изучают список пассажиров рейса, которым летела в Британию Юлия Скрипаль, и считают, что убийцы вылетели в Москву через несколько часов после того, как нанесли смертоносное вещество на дверную ручку.





Тогда сообщали, что разведывательные агентства заинтересовались человеком, прилетевшим из Москвы накануне отравления Скрипалей.





Считается, что миссию выполнили агенты ГРУ.





Сергей Скрипаль был полковником российской военной разведки, перешедшим на сторону Британии. Бывшие агенты этой спецслужбы, которые не боятся говорить, рассказывают, что тому, кто стал агентом, крайне трудно покинуть ГРУ. А тех, кто делает это и начинает работать на иностранные спецслужбы, сурово наказывают.





Так, по словам сотрудника ГРУ Виктора Суворова, в 1978 году сбежавшего в Британию, во времена его службы новым агентам в качестве предупреждения показывали документальные кадры, запечатлевшие, как одного из предателей сжигают живьем в печи.





В ГРУ считается, что предатели должны быть подвергнуты «окончательному наказанию», то есть казнены. Владимир Путин как-то сказал, что «предатели всегда плохо кончают».





В 2003 году Сергей Скрипаль уволился из ГРУ и поступил на работу в МИД. В 2004 году его арестовали в Москве и обвинили в том, что в 1995 году он был завербован британской разведкой и предоставлял ей информацию об агентах ГРУ в Европе, за что получил больше $100 тыс.





Скрипаль — один из четверых агентов, помилованных Москвой в ходе крупнейшего, как тогда говорили, обмена шпионами со времен холодной войны. Его выслали в Великобританию вместе с другим помилованным — аналитиком Игорем Сутягиным, отбывавшим 14-летний срок за шпионаж в пользу США.





Обмен шпионами состоялся 9 июля 2010 года на летном поле Венского аэропорта. Boeing 767-200, на котором увезли четырех агентов, по-видимому, приземлился на базе ВВС Брайз-Нортон в Оксфордшире.





Вернувшихся в Россию шпионов в Москве встретили, как героев. Путин, сам бывший сотрудник КГБ, служивший в Восточной Германии, пел вместе с ними патриотические песни.





Тому же, кто выдал российских шпионов, действовавших в США, Путин посулил мрачное будущее и заявил, что знает его имя и местонахождение. Он сказал, что «Меркадера за ним уже послали», имея в виду Рамона Меркадера, в 1940 году убившего в Мексике Льва Троцкого.





<В действительности фразу про Меркадера произнес не Путин, а некий высокопоставленный сотрудник его администрации — The Insider>





Во время обмена шпионами Москва считала Скрипаля предателем; предполагается, что он нанес серьезный ущерб российским шпионским сетям в Британии и на европейском континенте.









Всемирная теневая сеть тайных операций ГРУ





Британская разведка считает, что за отравлением «Новичком» бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля, перешедшего на сторону Британии, стоит ГРУ.





Агентство, на самой известной эмблеме которого летучая мышь, простершая крылья над земным шаром, было создано в 1918 году как Регистрационное управление Реввоенсовета республики.





Владимир Ленин настаивал на его независимости от других секретных служб, и до падения Советского Союза оно было в тени более известного КГБ — печально знаменитой службы внутренней безопасности.





По словам бывшего агента КГБ Юрия Швеца, сотрудников ГРУ там называли «сапогами», у них была репутация безжалостных, но не особенно хитроумных убийц. «ГРУ подбирало своих сотрудников в окопах, а КГБ своих агентов, в том числе Путина, — в лучших университетах СССР», — заявил он.





По утверждению экспертов, ГРУ обучает агентов и направляет их за границу в качестве военных атташе в посольствах России. Считается, что в российских посольствах множество сотрудников ГРУ, пользующихся дипломатическим статусом как прикрытием для шпионажа.





Именно по этой причине Обама за несколько недель до окончания своего президентского срока ответил на взлом почтовых серверов Демократической партии высылкой 35 российских дипломатов.





И по этой же причине британское правительство 23 марта выслало 23 российских дипломата в ответ на покушение в Солсбери. США выслали 60 дипломатов.





Расследование отравления, которое проводится в Британии, стало еще более актуально после смерти 44-летней Дон Стерджесс. Предполагается, что она отравилась остатками «Новичка», четыре месяца назад выброшенными россиянами.





В Садах королевы Елизаветы несколько дней проводили тщательные поиски. В некоторых частях парка работали армейские эксперты в костюмах химзащиты, в других — полицейские в обычной форме. 19 июля армейские эксперты в костюмах химзащиты и респираторах упаковали некие предметы, найденные возле дерева.





Следователи разрабатывают версию, по которой отравляющее вещество было в выброшенном флаконе из-под духов, который пара нашла в парке где-то в центре Солсбери, вероятнее всего, в том парке, где сейчас идут поиски. По сообщению источника, Роули рассказал, что Стерджесс, найдя флакон, побрызгала «Новичком» на оба запястья.





Предполагается, что мать троих детей миссис Стерджесс получила как минимум в десять раз большую дозу яда, чем Скрипали. Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, также отравленный этим химическим оружием, до сих пор борется за жизнь.





Полиция Большого Лондона, ведущая расследование, отказалась давать комментарии в связи с последними заявлениями. Но источник, знакомый с ходом расследования, рассказал Press Association: «Следователи считают, что они с помощью системы видеонаблюдения установили подозреваемых в применении «Новичка» и сравнили эту информацию со списками тех, кто в эти дни въезжал в страну. Они [следователи] уверены, что они [подозреваемые] российские граждане».





Согласно отчетам сотрудников американских органов безопасности, у полиции есть нечеткое зернистое изображение тех, кто непреднамеренно убил Дон Стерджесс.





Контртеррористическое подразделение полиции близко к идентификации подозреваемых, которые, по-видимому, подосланы бывшими начальниками Скрипаля из ГРУ.





И Скрипаль, и его дочь, а также сержант полиции Уилтшира Ник Бейли, находились на грани жизни и смерти, но чудесным образом выздоровели. Всех троих лечили в больнице общего профиля в Солсбери, где сейчас находится Чарли.





Флакон из-под духов, вероятно, подтверждает предположение о том, что в покушении 4 марта участвовала женщина.





20 июля в Солсбери открыто коронерское дознание по делу о смерти Стерджесс. Ожидается, что оно будет приостановлено, чтобы полиция продолжала свое расследование.





В среду в Садах королевы Елизаветы полицейские искали отпечатки пальцев. В последний месяц, после отравления Стерджесс и Роули, парк и некоторые другие места в Солсбери и близлежащем Эймсбери оцеплены полицией.





Поиски на местности, как предупреждают полицейские, могут продолжаться месяцы. Обнаружено уже около 400 предметов. Уборка мусора в общественных местах не прекращается.





На прошлой неделе контртеррористическая полиция сообщила, что в доме Роули на Магглтон-Роудс в Эймсбери обнаружен флакон с «Новичком». Полиция пытается выяснить, откуда взялся флакон и как он попал в дом.





Для независимой проверки пригласили группу международных экспертов из Организации по запрещению химического оружия. Они закончили сбор образцов, которые теперь будут анализировать в лабораториях ОЗХО, а затем сообщат в Британию о результатах.





Департамент здравоохранения Англии заявил, что опасность для населения остается невысокой, но продолжает «настоятельно советовать» не подбирать незнакомые предметы, такие как шприцы, иглы, косметику и тому подобные металлические, пластиковые или стеклянные объекты.









Хроника ключевых событий в деле об отравлениях в Солсбери





2010. Бывший офицер Российской военной разведки, осужденный за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, освобожден и вывезен в Британию в рамках обмена на российских агентов, арестованных в США. Он селится в Солсбери.





3 марта 2018 года. Юлия Скрипаль прибывает из России в аэропорт Хитроу, чтобы навестить отца.





4 марта, 9:15. Автомобиль BMW темно-красного цвета, принадлежащий Сергею Скрипалю, замечен в пригороде Солсбери, около кладбища, где похоронены его жена и сын.





4 марта, 13:30. BMW замечен на дороге движущимся в сторону центра Солсбери.





4 марта, 13:40. BMW припаркован на стоянке в центре Солсбери.





4 марта, послеполуденное время. Сергей и Юлия Скрипали посещают паб Bishops Mill.





4 марта, 14:20–15:35. Сергей и Юлия Скрипали обедают в ресторане Zizzi.





4 марта, 16:15. Прохожий, обеспокоенный состоянием мужчины и женщины в центре Солсбери, вызывает службу спасения. Ее сотрудники находят Скрипалей на скамейке без сознания. Их увозят в окружную больницу Солсбери, где они остаются в критическом состоянии.





5 марта, утро. Полиция сообщает, что в Солсбери лечат двух человек, предположительно отравившихся неустановленным веществом.





5 марта, день. Полиция Уилтшира и департамент здравоохранения Англии сообщают о «крупном инциденте».





7 марта. Полиция объявляет, что Скрипали с большой степенью вероятности отравлены нервно-паралитическим веществом в результате целенаправленного покушения. Сообщается также, что полицейский, выехавший на вызов в связи с этим инцидентом, находится в больнице в серьезном состоянии.





8 марта. Министр внутренних дел Амбер Радд называет применение нервно-паралитического вещества на британской территории «наглым и безжалостным» покушением на убийство.





9 марта. В Солсбери для оказания помощи полицейскому расследованию прибывают около 180 военных специалистов по химическому оружию и обеззараживанию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что Москва готова помочь расследованию, но выражает разочарование в связи с предположениями, что за покушением может стоять Кремль.





11 марта. Сотрудники департамента здравоохранения просят тех, кто посещал ресторан Zizzi или паб Bishops Mill в день покушения или на следующий день, в целях предосторожности выстирать одежду.





12 марта, утро. Премьер-министр Тереза Мэй заявляет в Палате общин, что Скрипали отравлены «Новичком» — боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия, разработанным в СССР во время холодной войны.





12 марта, день. Департамент здравоохранения Англии просит всех, кто в день покушения посещал центр Солсбери, выстирать всю одежду и вымыть другие вещи.





14 марта. Премьер-министр объявляет о высылке 23 подозреваемых в шпионаже сотрудников российского посольства.





22 марта. Пострадавший от яда полицейский Ник Бейли выписан из больницы.





26 марта. США и 22 другие страны по примеру Британии высылают десятки российских шпионов из столиц по всему миру.





29 марта. Врачи объявляют, что Юлия Скрипаль в больнице «быстро идет на поправку».





3 апреля. Глава военной лаборатории в Портон-Дауне заявляет, что не может точно назвать источник яда.





5 апреля, утро. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория сообщает, что Юлия позвонила ей и сказала, что скоро собирается выйти из больницы.





5 апреля, день. Полиция Большого Лондона публикует заявление от имени Юлии, где она говорит, что ее силы «растут с каждым днем», а ее отец чувствует себя хорошо.





9 апреля. Юлия Скрипаль выписана из госпиталя и перевезена в засекреченное безопасное место.





18 мая. Сергей Скрипаль выписан из госпиталя через 11 недель после отравления.





30 июня. Дон Стерджесс и Чарли Роули госпитализированы с симптомами отравления из своего дома в Эймсбери в 12 км от Солсбери.





4 июля. Полиция объявляет о «крупном инциденте»: Стерджесс и Роули отравлены «неустановленным веществом». Позже выясняется, что это «Новичок».





5 июля. Министр внутренних дел Саджид Джавид требует объяснений по поводу двух отравлений и обвиняет Россию в том, что она «использует Британию как свалку для ядов».





8 июля. 44-летняя мать троих детей Дон Стерджесс умирает в больнице от отравления «Новичком».





10 июля. Роули в больнице приходит в сознание и позже рассказывает брату, что Дон брызгала «Новичком» на запястья.





19 июля. Полиция, по-видимому, идентифицировала участников покушения.