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Лукашенко рассказал о "краеугольном камне" всех своих президентских кампаний

26 июля Лукашенко провел совещание по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы.

Во время совещания он подчеркнул, что реализация масштабных проектов, выполнение тех или иных решений во многом зависит от профессионализма управленческих кадров.

При этом, по его словам, в государственном аппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления. "Я думаю, не только вы, весь народ видит мою политику в этом плане, — обратил внимание он. — При том здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. Об этом я говорю постоянно и это краеугольный камень любой моей президентской кампании". 



"Белорусский партизан"
16:38 26/07/2018






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