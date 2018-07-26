Во время совещания он подчеркнул, что реализация масштабных проектов, выполнение тех или иных решений во многом зависит от профессионализма управленческих кадров.





При этом, по его словам, в государственном аппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления. "Я думаю, не только вы, весь народ видит мою политику в этом плане, — обратил внимание он. — При том здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. Об этом я говорю постоянно и это краеугольный камень любой моей президентской кампании".







