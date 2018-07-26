Участие в сомнительном мероприятии приняли представители ЛДП, «Говори правду», коммунисты и ряд черносотенных организаций вроде «Румола», пишет « Наша Нива ».





Примечательно, что участвовали и представители витебского православного духовенства: некоторые просто засветились в компании Бабурина, другие — благословляли участников съезда или даже на нем выступали, как, например, настоятель витебского кафедрального собора отец Михаил.





Как это понимать? Мы адресовали этот вопрос председателю Синодального информационного отдела БПЦ Сергию Лепину.





«Белорусская православная церковь осуществляет свое служение с расчетом на то, что независимость Беларуси является нашим общим конституционным достоянием. В своем выступлении о. Андрей [священник, выступавший на съезде — НН] сделал акцент на духовно-историческом единстве белорусского и русского народов, а не на политическом.





Отец Михаил так же говорил о единении, а не об объединение наших народов и государств. Речь шла о необходимости придерживаться нравственных основ и помнить уроки истории. Ну и отлично! Давайте придерживаться и помнить. Я готов выразить поддержку надежде на то, что между тремя нашими странами будет мир, добрососедство, взаимоуважение и все прочее, что соответствует идее союзничества», — сказал Лепин.





«Мнение же одного из клириков Витебской епархии БПЦ о том, что Беларусь, Украина и Россия должны быть одним государством, есть, в первую очередь, личным мнением этого священника, хотя оно и было высказано в категориях необходимости и обязательности. С точки зрения церковной морали в этом вопросе никто никому ничего не должен, кроме любви», — подытожил Лепин.