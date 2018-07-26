В МИД и МВД сомневаются в лидерстве Беларуси в рейтинге рабства





По словам Дмитрия Цаюна, заместителя начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД, сведения для данного рейтинга у Министерства внутренних дел никто не запрашивал.





Эти данные, считает специалист, не совпадают с реальным положением дел в нашей стране, а цифра в 103 тысячи подневольных — космическая.





— Для чего это делается? Не могу сказать, — высказался Дмитрий Цаюн. — Не могу откомментировать такие вещи, потому что любой случай рабства сексуального, трудового нами документируется. Материалы направляются для принятия решения в подразделения Следственного комитета. Статистика абсолютно прозрачна, на сайте МВД она видна. Цифры, которые приводятся какими-то организациями, эти рейтинги не соответствуют действительности.





Коллегу из МВД поддержала Лариса Бельская, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД. По словам специалиста, фонд Walk Free Foundation никаких запросов на получение информации в госорганы не отправлял и ответов не получал.





— Какие опросы в Беларуси они проводили, как использовали государственную статистику, остается за завесой тайны, — отметила Лариса Бельская. — У нас есть все основания сомневаться в профессионализме и оценке.





Сайт МВД приводит такую статистику: в январе−декабре 2017 года в сфере противодействия торговле людьми и иным связанным с ней деяниям органами внутренних дел выявлено 1578 (+14,8% к прошлому году) преступлений, из них 514 (+46%), или 32,6%, тяжких и особо тяжких. Количество установленных жертв торговли людьми составило 131 (-28,8%) человек, из них 33 (-53,5%) — несовершеннолетние.





В первом полугодии 2018 года выявлено три факта торговли людьми, 3 факта использования рабского труда и 4 факта похищения людей для трудовой и сексуальной эксплуатации, установлено 68 жертв торговли людьми. Из них 10 — несовершеннолетних.





По данным МВД, белорусы чаще попадают в рабство внутри страны, чем за границу. В этом году цифра следующая — 57 и 11 человек, соответственно.





— Беларусь остается страной происхождения живого товара. Однако правоохранительные органы способны адекватно влиять на обстановку в рассматриваемой сфере. С 2005 по 2017 годы мы перекрыли 828 канала в вывоза людей за границу. Основные направления — это Ближний Восток, Евросоюз, Россия. В этом году перекрыто четыре таких канала в три страны, — отметил Дмитрий Цаюн.





В 2017−18 годах появилась новая форма трудовой эксплуатации, на которую раньше не обращали внимания. Это организованное подконтрольное попрошайничество. Чаще всего сюда вовлекают детей, инвалидов, бездомных и других незащищенных граждан.









Ранее правозащитники пояснили, откуда австралийский фонд Walk Free Foundation взял цифру в 103 тысячи рабов в Беларуси . Прежде всего, речь идет о лицах, которые тем или иным образом заняты принудительным трудом - людях, направленных на исправление в так называемые лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), а также обязанных лицах - тех, у кого забрали детей и они должны компенсировать государству расходы на их содержание.







