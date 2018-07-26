Лукашенко подчеркнул, что реализация масштабных проектов, выполнение тех или иных решений во многом зависит от профессионализма управленческих кадров.





"Есть толковые управленцы - есть развитие и перспективы в стране. Поэтому к госслужащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но прежде всего госслужащий - человек с высочайшими моральными качествами", - сказал Лукашенко, в очередной раз заявив, что в госаппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления.





Он также сообщил, что за последние годы в стране проведена масштабная работа по оптимизации численности госслужащих: "Их количество сократилось на четверть и составляет чуть более 30 тысяч".









При этом, по словам Лукашенко, в госорганах наблюдается негативная тенденция, когда подбор кандидатов на вакантные должности затягивается на месяцы, а то и годы.





"Поэтому важно решить, как именно привлечь в данную сферу самых лучших и опытных управленцев, - сказал Лукашенко. - Было поручено правительству внести соответствующие предложения, направленные на то, чтобы работа в госаппарате была почетной и привлекательной".





При этом Лукашенко предложил не затрагивать вопрос зарплат. "Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен", - заявил он.