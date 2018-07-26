Виктор Ерофеев: Россия - страна пыток
Комментируя последние скандалы, вызванные истязанием заключенных в колониях, писатель Виктор Ерофеев приходит к выводу, что пытки лежат в основе самого существования российского общества.
Страна пыток
Вдруг как из рога изобилия посыпались жалобы на полицейские пытки, завыли мученики, смутились мучители.
— А как же без пыток? Без пыток никто ни в чем никогда не признается!
Вспомнили 37-й. Ежовщину. Как будто только тогда, однажды в истории, пытали и мучили.
Да как раз наоборот: пытать как начали при царе Горохе, в застенках татаро-монгольского ига, так никогда и не переставали. И допытались до того, что от застенков в разные стороны, как от солнца, пошли лучи пытки по всей нашей жизни.
Любая встреча с гаишником уже воняет не только чесноком, но и ГУЛАГом. Но даже если отвлечься от погон:
Детство — это пытка нервными родителями, истерическими воспитательницами детского сада.
Школа — взаимный садизм учителей и школьников, перекрестный огонь издевательств.
Армия — тут все понятно.
Работа — издевательство начальников над подчиненными.
Семья — пытка семейными скандалами.
Дети — злобные мучители родителей.
Болезни — пытка беспомощной, униженной государством медициной.
Государство — пытка авторитаризмом, открытым, обжигающим или лицемерным, лживо-демократическим.
Государство — пытка унизительными зарплатами, вообще низким, нищенским качеством жизни.
Иностранцы — пытка презрением.
Старость — пытка болью.
Пенсионеры — отстойный материал.
Смерть — пытка одиночеством.
Достоевский и православие находят в страдании смысл. Что за осмысленная страна! Не в пример другим.
Мерзавцы быстро входят во вкус. Закончив четыре класса, расстреливают тысячами, отказываясь от выходных, превращаясь в богов. Отдыхают на престижных кладбищах. Подрастает достойная смена. В ход идут бутылки шампанского. Снимай штаны! Электрический театр. Все утыкается в радость, в сперму. Обнажение человеческой натуры.
Если где-то там, далеко, человек — мера всех вещей, хотя бы в мечтах, то здесь не так. Здесь человекопоклонничество — фальшивая ценность.
А где настоящая? Государство — функция вертикальной власти. Патриотизм — функция мобилизации. Мобилизация — функция универсального клея. Функции, функции, функции…
Ничто не работает как истинная ценность. И только пытка — это наше все. За нее стоит побороться. Наша услада. Наш смысл жизни. Как повяжут… береги его… он же… цвета одного… Пытка!
Виктор Ерофеев, snob.ru
13:06 26/07/2018
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