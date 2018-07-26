Виктор Ерофеев: Россия - страна пыток

Страна пыток





Вдруг как из рога изобилия посыпались жалобы на полицейские пытки, завыли мученики, смутились мучители.





— А как же без пыток? Без пыток никто ни в чем никогда не признается!





Вспомнили 37-й. Ежовщину. Как будто только тогда, однажды в истории, пытали и мучили.





Да как раз наоборот: пытать как начали при царе Горохе, в застенках татаро-монгольского ига, так никогда и не переставали. И допытались до того, что от застенков в разные стороны, как от солнца, пошли лучи пытки по всей нашей жизни.





Любая встреча с гаишником уже воняет не только чесноком, но и ГУЛАГом. Но даже если отвлечься от погон:





Детство — это пытка нервными родителями, истерическими воспитательницами детского сада.





Школа — взаимный садизм учителей и школьников, перекрестный огонь издевательств.





Армия — тут все понятно.





Работа — издевательство начальников над подчиненными.





Семья — пытка семейными скандалами.





Дети — злобные мучители родителей.





Болезни — пытка беспомощной, униженной государством медициной.





Государство — пытка авторитаризмом, открытым, обжигающим или лицемерным, лживо-демократическим.





Государство — пытка унизительными зарплатами, вообще низким, нищенским качеством жизни.





Иностранцы — пытка презрением.





Старость — пытка болью.





Пенсионеры — отстойный материал.





Смерть — пытка одиночеством.





Достоевский и православие находят в страдании смысл. Что за осмысленная страна! Не в пример другим.





Мерзавцы быстро входят во вкус. Закончив четыре класса, расстреливают тысячами, отказываясь от выходных, превращаясь в богов. Отдыхают на престижных кладбищах. Подрастает достойная смена. В ход идут бутылки шампанского. Снимай штаны! Электрический театр. Все утыкается в радость, в сперму. Обнажение человеческой натуры.





Если где-то там, далеко, человек — мера всех вещей, хотя бы в мечтах, то здесь не так. Здесь человекопоклонничество — фальшивая ценность.





А где настоящая? Государство — функция вертикальной власти. Патриотизм — функция мобилизации. Мобилизация — функция универсального клея. Функции, функции, функции…





Ничто не работает как истинная ценность. И только пытка — это наше все. За нее стоит побороться. Наша услада. Наш смысл жизни. Как повяжут… береги его… он же… цвета одного… Пытка!