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Виктор Ерофеев: Россия - страна пыток

Комментируя последние скандалы, вызванные истязанием заключенных в колониях, писатель Виктор Ерофеев приходит к выводу, что пытки лежат в основе самого существования российского общества.

Страна пыток

Вдруг как из рога изобилия посыпались жалобы на полицейские пытки, завыли мученики, смутились мучители.

— А как же без пыток? Без пыток никто ни в чем никогда не признается!

Вспомнили 37-й. Ежовщину. Как будто только тогда, однажды в истории, пытали и мучили.

Да как раз наоборот: пытать как начали при царе Горохе, в застенках татаро-монгольского ига, так никогда и не переставали. И допытались до того, что от застенков в разные стороны, как от солнца, пошли лучи пытки по всей нашей жизни.

Любая встреча с гаишником уже воняет не только чесноком, но и ГУЛАГом. Но даже если отвлечься от погон:

Детство — это пытка нервными родителями, истерическими воспитательницами детского сада.

Школа — взаимный садизм учителей и школьников, перекрестный огонь издевательств.

Армия — тут все понятно.

Работа — издевательство начальников над подчиненными.

Семья — пытка семейными скандалами.

Дети — злобные мучители родителей.

Болезни — пытка беспомощной, униженной государством медициной.

Государство — пытка авторитаризмом, открытым, обжигающим или лицемерным, лживо-демократическим.

Государство — пытка унизительными зарплатами, вообще низким, нищенским качеством жизни.

Иностранцы — пытка презрением.

Старость — пытка болью.

Пенсионеры — отстойный материал.

Смерть — пытка одиночеством.

Достоевский и православие находят в страдании смысл. Что за осмысленная страна! Не в пример другим.

Мерзавцы быстро входят во вкус. Закончив четыре класса, расстреливают тысячами, отказываясь от выходных, превращаясь в богов. Отдыхают на престижных кладбищах. Подрастает достойная смена. В ход идут бутылки шампанского. Снимай штаны! Электрический театр. Все утыкается в радость, в сперму. Обнажение человеческой натуры.

Если где-то там, далеко, человек — мера всех вещей, хотя бы в мечтах, то здесь не так. Здесь человекопоклонничество — фальшивая ценность. 

А где настоящая? Государство — функция вертикальной власти. Патриотизм — функция мобилизации. Мобилизация — функция универсального клея.  Функции, функции, функции… 

Ничто не работает как истинная ценность. И только пытка — это наше все. За нее стоит побороться. Наша услада. Наш смысл жизни. Как повяжут… береги его… он же… цвета одного… Пытка!

Виктор Ерофеев, snob.ru
13:06 26/07/2018






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