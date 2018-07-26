В Киеве утверждают, что это случится до конца года, а Москва не верит, но ведет собственные переговоры и грозится величайшим религиозным расколом со времен Великой схизмы.





Би-би-си рассказывает детали одного из крупнейших споров в современном христианстве, на кону в котором поставлено первенство в православном мире и в котором оказались замешаны Эрдоган, Ватикан и Госдеп США.





Константинопольский патриарх Варфоломей неофициально уже пообещал Томос об автокефалии (грамоту о независимости) украинским неканоническим православным церквям, утверждают несколько собеседников Би-би-си в украинских церковных и политических кругах.





Публично Константинополь патриархат о решении еще не объявлял, но и представители Русской православной церкви говорят, будто Варфоломей поставил в известность о своем решении другие поместные православные церкви.





Если Томос действительно будет дарован, то в Украине появится новая религиозная структура, которая может объединить местные православные церкви, не подчиняющиеся Московскому патриархату.





На протяжении последних месяцев Русская церковь и Константинопольский (Вселенский) патриархат - две самые влиятельные православные церкви - сражались не только за украинских верующих, но и за первенство в мировом православии.





Журналисты Би-би-си в Москве и Киеве поговорили с представителями духовенства, чиновниками и бизнесменами и рассказывают, как Украина боролась за получение Томоса, как Россия пыталась этому противостоять и кто победил в церковной дипломатической войне.





"Вопрос национальной безопасности"





В Украине действуют сразу три религиозные организации, причисляющие себя к православию. Однако только одна из них считается канонической, то есть признанной православными церквями других стран - это Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая находится в составе РПЦ.





Две другие - Киевский патриархат (КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) - не признаны, в Москве их называют раскольниками.





После распада СССР каждый украинский президент задумывался о создании православной церкви, полностью независимой от Москвы. После начала войны в Донбассе эти разговоры усилились: украинские политики неоднократно обвиняли УПЦ МП в обслуживании интересов Кремля.

Петр Порошенко с первых месяцев своего президентства проводил активные переговоры с Константинополем о предоставлении украинскому православию Томоса об автокефалии (грамоты, дающей церкви независимость). Процесс вышел на финишную прямую после его шестичасовых переговоров с Константинопольским патриархом Варфоломеем в начале апреля этого года.





По их итогам Порошенко заявил, что Украина, наконец, как никогда близка к созданию собственной независимой церкви. "Здесь не только религия, здесь - геополитика… Это вопрос национальной безопасности, потому что Кремль рассматривает РПЦ как один из ключевых инструментов влияния на Украину", - сказал тогда Порошенко.





Вскоре после этого в стамбульскую резиденцию Варфоломея поступили прошения митрополитов непризнанных украинских церквей о даровании им Томоса об автокефалии и аналогичные обращения от президента и Верховной рады Украины.





Создание независимой православной церкви в Украине стало одной из самых громких деклараций Порошенко, которую некоторые киевские наблюдатели связали с приближением президентских выборов.





Если Томос об автокефалии будет предоставлен, Порошенко не только войдет в историю как глава государства, сумевший решить болезненный вопрос украинского православия, но и увеличит свои не самые высокие шансы на победу в выборах, намеченных на март следующего года.





В Москве убеждены: в Украине уже есть одна каноническая церковь, а создание второй приведет к "легализации раскольников", к крупнейшему христианскому конфликту и к войне между православными.





Поэтому на протяжении последних месяцев священнослужители, чиновники и бизнесмены из России, Украины и даже США провели несколько десятков встреч и переговоров для того, чтобы убедить православный мир в своей правоте.





"Решение будет принято без вас"





Ключевое противоречие в этой истории оказалось процессуальным: Киев, Константинополь и Москва по-разному смотрят на то, как именно должна предоставляться автокефалия новой церкви.





Константинопольский патриархат исторически претендует на первенство в православном мире. Он признает за собой право даровать другим церквям автокефалию. Тем более, если речь идет об Украине, которую Константинополь считает своей канонической территорией.





И Константинополь, и Москва считают Украину своей канонической территорией. Корни этого спора лежат в событиях 1686 года, когда Киевская митрополия была передана Константинополем в управление Русской церкви.





В Константинополе считают, что тем решением Москва не получала права собственности на эти территории, а позже "аннексировала" их. Поэтому сейчас патриарх Варфоломей якобы имеет право вернуть Киевскую митрополию обратно в свое подчинение и тут же отпустить, предоставив ей независимость.





На этом основании в 1924 году Константинополь, например, предоставил автокефалию Польской церкви, некогда бывшей частью Киевской митрополии.





В РПЦ же утверждают, что нашли 900 страниц древних документов, которые доказывают, что территорию нынешней Украины передали им в подчинение навсегда. Поэтому, говорят в Москве, предоставить украинскому православию автокефалию без согласия РПЦ нельзя.





В Русской церкви считают, что первенство Константинополя - формальность, а автокефалия должна дароваться не единоличным решением Вселенского патриархата, а путем получения согласия всех поместных церквей.





Патриарх Константинопольский Варфоломей будет принимать решение по "украинскому вопросу" без оглядки на другие поместные церкви, говорит источник Би-би-си, близкий к Константинопольскому патриархату.





Три собеседника Би-би-си в украинских церковных и политических кругах, которые встречались с Варфоломеем в течение последнего года, утверждают: на личных встречах патриарх заверил их, будто точно поддерживает решение создать в Украине независимую церковь.





Получить комментарий от пресс-службы Константинопольского патриархата не удалось. Однако точно известно, что после получения прошений из Киева патриарх Варфоломей направил своих представителей в объезд по всем поместным церквям, чтобы проинформировать их о происходящем.





В РПЦ говорят, что посланники Константинопольского патриархата ставят поместные церкви в известность об уже принятом решении.





"Тональность, с которой константинопольская делегация приезжала в поместные церкви, странна тем, что предстоятелей церквей ставят перед фактом. Некоторым так и говорилось, что решение будет принято без вас", - сказал Би-би-си секретарь отдела внешних церковных связей РПЦ Игорь Якимчук.









"Прольется кровь"





Одновременно с константинопольскими делегациями по поместным церквям поехали и представители РПЦ. Они пытались убедить своих коллег не давать признания новой церкви.





"Автокефалия могла затормозиться только в случае очень громких возражений других церквей. Константинополь хотел перестраховаться, чтобы крика [протестов] не было. Москва хотела, чтобы крик был", - объясняет источник Би-би-си, попросивший об анонимности, так как не может комментировать публично этот вопрос.





"Сейчас первостепенное значение получил вопрос, кому - Константинополю или Москве - быть первым в православном мире. Ставки более высоки [чем вопрос об украинской автокефалии]", - резюмирует он.





РПЦ и Россия ведут свою историю именно от крещения Руси киевским князем Владимиром. В Москве не горят желанием отдавать этот "символичный багаж" новой украинской церкви и считают Украину исконной канонической территорией РПЦ - в этой стране находится треть всех ее церковных владений.





"Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев - это духовная колыбель святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", - говорил в 2016 году патриарх Московский Кирилл.





Сразу после получения Константинополем киевских прошений в своеобразный тур по патриархатам отправился митрополит Иларион (Алфеев) - глава отдела внешних церковных связей (министр иностранных дел РПЦ).





За два месяца он объехал восемь поместных церквей, где обсудил украинский вопрос. В переговорах участвовал и митрополит Антоний (Севрюк), который возглавляет церковное управление по зарубежным учреждениям. Он посетил две церкви и встречался с патриархом Варфоломеем во время празднования его именин.





С какими патриархатами встретился Иларион: Александрийская, Кипрская, Антиохийская, Иерусалимская, Румынская, Польская, Грузинская и Элладская церкви





Целью поездок делегации РПЦ являлось "объективное информирование" о ситуации в Украине, рассказал Би-би-си Игорь Якимчук, сопровождавший митрополита Илариона в поездках в Румынию и Грецию: "Мы опровергаем тезис о том, что миллионы украинских верующих просят Варфоломея об автокефалии".





Кроме того, на этих встречах митрополит Иларион рассказывал, что каноническая церковь в Украине подвергается гонениям и что создание новой церкви может закончиться "насильным обращением" православных в католиков.





"Если раскольники начнут захватывать лавры, тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", - заявил, например, митрополит Иларион в Афинах.





Кроме того, митрополит Иларион говорил, что обретение частью украинского православия автокефалии способно привести к катастрофическим последствиям, сравнимых с Великим расколом, когда христианская церковь разделилась на православных и католиков.





"Если, не дай Бог, произойдет легитимизация раскола, то трудно даже себе представить, к каким последствиям это может привести. Это будет означать фактически раскол, подобный расколу 1054 года", - говорил он.





Этот аргумент использовался на встрече делегации Константинополя с представителями РПЦ в Москве 9 июля. Москва стала угрожать, что посчитает предоставление Томоса уходом Константинополя в раскол, рассказал источник, близкий к Константинопольскому патриархату.





Официально детали этой встречи также не разглашались. Пресс-секретарь патриарха Кирилла лишь заявил Би-би-си, что оценивает эту встречу "сдержанно положительно". Встреча была короткой, стороны просто изложили друг другу свои позиции, рассказал источник, близкий к Константинополю.





"Всякий, кто помогает раскольникам"





У РПЦ в "украинском вопросе" есть свой лагерь сторонников - некоторые дружественные Москве поместные церкви.





К примеру, Антиохийский патриархат близок к России из-за того, что большая часть его епархий находится на территории Сирии, влияние Москвы на которую сейчас сильно.





В июне с патриархом Антиохийским Иоанном Х в Дамаске встретился депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин. Саблин рассказал Би-би-си, что обсуждал с патриархом восстановление древнего христианского города Маалула, которым занимаются РПЦ и Ватикан. Тема Украины также поднималась на встрече, подтвердил депутат, отказавшись раскрывать подробности разговора.





К потенциальным союзникам Москвы причисляют и Сербского патриарха Иринея. В мае этого года он получил от учрежденного РПЦ "Фонда единства православных народов" премию, размер которой в 2010 году составлял 50 тысяч долларов.





На позицию Сербского патриархата влияет и то, что в его составе существует "непризнанная митрополия" - Македонская церковь, которая недавно также обратилась к Константинополю с просьбой об автокефалии. Сербская церковь считает Македонию своей канонической территорией и не хочет отделения Македонской церкви.





"Всякий, кто помогает украинским раскольникам, - враг всех православных славянских народов и всего православного мира", - заявил Ириней в Москве во время награждения.





Спор о признании еще не созданной украинской церкви - не первая подобная дискуссия между Москвой и Константинополем. В 1996 году похожий конфликт возник вокруг Эстонской церкви. В 1920-30-х годах в этой стране существовала подчиненная Константинополю православная церковь, но после присоединения Эстонии к СССР эту церковь "влили" в состав РПЦ.





После распада Союза в Эстонии создали независимую церковь, а в 1996 году Константинополь восстановил ее автономию. РПЦ не признала этого решения и на три месяца прервала молитвенное общение с Константинополем. Позже им удалось помириться: сегодня в Эстонии сосуществуют две православные канонические церкви, а приходы сами выбрали, в чьем подчинении им находиться - Константинополя или Москвы.





"Спорная территория" есть и у Грузинской церкви - это Абхазия. Формально Абхазская церковь является епархией Грузинской церкви, но фактически ею управляет РПЦ.





Если Грузинская церковь поддержит Москву в украинском вопросе, это будет означать, что РПЦ пообещала Грузии не забирать Абхазскую церковь, размышляет ее глава архимандрит Дорофей.





Синод Грузинской церкви обсуждал проблему Украины, но не пришел к какой-то позиции, рассказал местным журналистам член Синода митрополит Петр. Он заявил, что считает Украину независимой страной, у которой должна быть собственная церковь.





Коллега Саблина депутат Сергей Гаврилов в июле принял участие в заседании Священного синода Элладской церкви, хотя тема Украины не стояла на повестке этого заседания, рассказал Би-би-си сам Гаврилов.





Однако этот вопрос подробно обсуждался на Всемирной Ассамблее православия, которая также проходила в Греции в начале июля. На ней присутствовали депутаты Гаврилов и Ирина Яровая, представители РПЦ и украинский депутат Вадим Новинский.





Российская делегация хотела добиться того, чтобы в резолюции ассамблеи появился пункт "о поддержке канонического православия", но греческая сторона выступила против этой инициативы, рассказал Би-би-си присутствовавший на заседании глава Фонда единства православных народов Валерий Алексеев.





"Патриарх стал искать способы избежать этих встреч"





Договориться с Варфоломеем пробовали не только представители Русской православной церкви, но и российские политики и бизнесмены.





В мае с Варфоломеем по телефону пообщался Владимир Путин. Это произошло во время визита российского президента в Турцию. Встретиться им не удалось, так как патриарх отказался приезжать к Путину в Анкару, говорит источник Би-би-си, близкий к Константинополю.





Во время этого разговора тема Украины поднималась, но не была основной, рассказал Би-би-си Игорь Якимчук. На момент публикации материала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос Би-би-си о содержании этого разговора.





Аудиенции с патриархом Варфоломеем искали и российские бизнесмены. В Стамбул в мае ездил экс-глава РЖД Владимир Якунин и православный бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди.





Источник в окружении Якунина подтвердил, что он общался на тему Украины с духовенством Константинополя, но не с самим Варфоломеем. Иван Саввиди подтвердил Би-би-си, что ездил в Стамбул, но отказался комментировать свою поездку, назвав ее "частной".





"Делегации российских бизнесменов и политиков в какой-то момент стали настолько настойчивыми, что патриарх стал искать дипломатические способы избежать этих встреч", - рассказывает источник, близкий к Константинополю. В РПЦ отрицают причастность российских бизнесменов к переговорам по поводу Украины.





Москва даже попыталась заручиться поддержкой Ватикана, формально на православную церковь не влияющего. На протяжении последних нескольких месяцев министр иностранных дел РПЦ митрополит Иларион дважды посетил Папу Римского. И хотя оба повода для визита не включали обсуждение украинского вопроса, Ватикан поддержал позицию Русской церкви, рассказал Би-би-си представитель РПЦ Игорь Якимчук.





С этим согласен источник Би-би-си в киевских церковных кругах. По его словам, Ватикан, во-первых, вложил слишком много усилий в налаживание диалога с РПЦ, а во-вторых, не заинтересован, чтобы в Украине появилась каноническая православная церковь, которая будет конкурировать с униатами - католиками восточного обряда.





"Мнение Ватикана имеет определенное значение для патриарха Варфоломея, но сейчас от него, похоже, ничего не будет зависеть", - считает источник Би-би-си, близкий к Константинополю.









"Я просил принять взвешенное решение"





Каноническая церковь Московского патриархата также пыталась предотвратить возможность предоставления части украинского православия Томоса о новой церкви.





После того, как в Константинополь поступили прошения об автокефалии, УПЦ МП направила поместным церквям письма с изложением своей позиции по этому вопросу, рассказал Би-би-си Николай Данилевич, замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП.





В Константинополь письмо не послали: в УПЦ МП ждали, что Варфоломей сам с ними свяжется, чтобы объяснить, что происходит. Но когда этого не произошло, делегация из четырех украинских митрополитов решила поехать к патриарху.





Шестичасовой разговор с патриархом Варфоломеем был "конструктивным и иногда резким", рассказывает Данилевич, также принимавший в нем участие.





"Константинополь четко заявил, что не намерен решать проблемы украинского православия так, чтобы порождать еще бóльшие проблемы", - говорит он.





Однако идею Константинополя, которую на встрече предложили его представители, - дать автокефалию не одной из существующих непризнанных церквей, а полностью новой структуре, - в УПЦ МП тоже не считают удачной.





На встрече с патриархом Варфоломеем присутствовал и депутат Верховной рады, один из самых богатых людей Украины Вадим Новинский, оплативший поездку митрополитов в Стамбул. Его присутствие должно было показать Константинополю, что не все украинские политики и верующие поддерживают идею создания новой церкви, рассказал Данилевич Би-би-си.





Три источника Би-би-си в церковных и светских кругах Киева говорят, что миллиардер и бывший гражданин России Новинский мог предлагать представителям Константинополя деньги для решения "украинского вопроса". Однако сам депутат в разговоре с Би-би-си это отрицал.





В Киеве Новинского называют ярым критиком политики Порошенко и главным спонсором канонической УПЦ МП.





"Я просил патриарха Варфоломея принять взвешенное решение. Если будет решение Константинопольского патриархата [о даровании Томоса], радикальные элементы пойдут на захват святынь, а верующие люди будут их защищать, будет литься кровь", - рассказал депутат.





Новинский заявил Би-си-си, что организовал поездки "во все поместные церкви" для представителей УПЦ МП. Представители УПЦ МП действительно ездили по поместным церквям, подтверждает Данилевич.





Ее посланцы не особо афишировали свои мероприятия, чтобы не осложнять отношения с украинской властью, рассказал источник в этой церкви.





"Это как диссиденты в Советской Украине"





Свои дипломатические усилия активизировали и сторонники автокефалии. Но, в отличие от РПЦ, Киевский патриархат не мог просто поехать с визитами по церквям из-за своего непризнанного статуса.





Киевский патриархат неофициально общается с некоторыми поместными церквями, говорит представитель патриархата архиепископ Евстратий (Зоря). Но на стороне автокефалии якобы выступают и некоторые епископы признанного Московского патриархата.





Около десятка епископов Московского патриархата также направили Константинополю просьбы предоставить украинскому православию автокефалию, однако их имена держатся в секрете, в том числе из соображений безопасности, говорят источники Би-би-си и в церковных, и в светских кругах.





Кроме того, епископы опасаются церковных санкций и возможности потерять нынешнее положение в церкви.





В УПЦ МП заявляют, что не знают ни одного епископа, который поддержал бы идею о создании новой церкви.





Синод УПЦ МП сформирован так, что в нем нет ни одного сторонника автокефалии, говорит собеседник Би-би-си из этой церкви. Мнение "автокефального крыла" игнорируется при составлении обращений УПЦ МП, и они не включаются в ее делегации.





Тем не менее, они находят способы доносить свою позицию: ее представители могут "случайно" встретить иерархов других церквей во время поездок за границу, говорит собеседник Би-би-си в УПЦ МП.





"Это как диссиденты в Советской Украине. Они представляли какое-то движение, которого для внешнего наблюдателя, только если он не был офицером ЦРУ, не существовало. Но, как мы увидели в результате, на самом деле диссиденты представляли определенную историческую тенденцию, которая в результате победила", - говорит он.





"Церкви жалуются на дефицит информации"





Активное участие украинской власти в церковной дипломатии дает противникам автокефалии основания обвинять официальный Киев во вмешательстве в религиозные дела.





Украинские власти эти обвинения отвергают, заявляя, что украинское законодательство разрешает государству содействовать церквям в контактах с заграничными религиозными организациями.





Главным переговорщиком по вопросам автокефалии в Киеве называют Порошенко. Президент Украины не только вел личные переговоры с патриархом Варфоломеем. В июле этого года он также встретился с Сербским патриархом Иринеем, открыто выступавшим против создания независимой церкви.





Но чаще переговоры на эту тему ведут представители администрации Порошенко: собеседники Би-би-си в украинских церквях называют ключевой фигурой в этом процессе заместителя главы его администрации Ростислава Павленко.





По поместным церквям ездят также глава МИД Украины Павел Климкин и спикер Верховной рады Андрей Парубий.





Близкие к переговорному процессу источники говорят, что роль чиновников в церковной дипломатии заключается в предоставлении альтернативной информации о состоянии дел в украинском православии.





"Приезжает в какую-то церковь делегация РПЦ. Говорят: если будет автокефалия, в Украине усугубится раскол, начнется религиозная война. Потом приезжают киевляне, показывают социологию, говорят: украинское общество поддерживает автокефалию, это как раз путь к установлению мира в стране. Поместные церкви жалуются на дефицит информации по украинскому вопросу, Киев этот дефицит восполняет", - говорит источник Би-би-си в киевских политических кругах.





Лоббируют автокефалию не только нынешние представители украинской власти, но и политики в отставке - с главами церквей встречаются и бывшие украинские президенты Виктор Ющенко и Леонид Кучма.





"Определенный интерес"





Сразу несколько собеседников Би-би-си в Киеве и Москве утверждают, что в борьбе за автокефалию Украине помогали американцы. О наличии "определенного интереса" у американских дипломатов к этой теме говорит и представитель РПЦ Игорь Якимчук.





Весной с представителями Элладской православной церкви встречался посол США в Греции Джеффри Пайятт, бывший посол Америки в Украине, а посол США в Киеве Мери Йованович провела переговоры с главой канонической УПЦ МП митрополитом Онуфрием и "неканоническим" Киевским патриархом Филаретом.





Америка считает, что через церковный вопрос можно приблизить окончание украинского конфликта, говорит источник в украинских политических кругах.





"В Государственном департаменте еще при Джоне Керри создали специальный офис по религиозным вопросам, я встречался с его руководителем. По его словам, американская дипломатия пришла к выводу: без учета религиозной составляющей дипломатическая деятельность не может быть успешной", - рассказал Би-би-си спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий.





В Государственном департаменте США в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать информацию об участии его представителей в переговорах относительно украинской автокефалии заявили, что американские дипломаты "регулярно общаются с широким кругом религиозных общин в рамках их работы с гражданским обществом".





"Мы считаем, что любое решение по поводу (украинской) автокефалии является внутренним церковным вопросом", - добавили в Госдепе США.









"Все договоренности были разрушены самой Москвой"





Почему же усилия Москвы, угрозы раскола, челночная дипломатия и даже поддержка Ватикана, скорее всего, не повлияли на Константинополь и Украина все больше приближается к создании независимой от РПЦ церкви?





Дело в том, что Варфоломей уже давно был сторонником признания Украинской церкви, но долгие годы его сдерживали договоренности с РПЦ, говорят собеседники Би-би-си.





В 2008 году - во времена президента Ющенко - Украина уже была близка к получению Томоса об автокефалии.





Именно тогда была достигнута договоренность: Варфоломей не вмешивается в ситуацию в Украине, если РПЦ поедет на Всеправославный собор - съезд всех православных церквей, организация которого была "делом всей жизни" Варфоломея, говорит источник, близкий к Константинополю.





Однако в 2016 году РПЦ не поехала на Всеправославный собор, обосновав это тем, что некоторые православные церкви отказались от участия в съезде, а значит, собор нельзя назвать "Всеправославным". В Константинополе считают, что это Русская церковь вынудила еще три церкви бойкотировать собор.





"В 2016 году все договоренности были разрушены самой Москвой. Что Константинополю после этого делать, если не вернуться в Украину?" - рассуждает собеседник Би-би-си.





"Патриарх Варфоломей делает всех заложниками своей личной обиды на патриарха Кирилла", - говорит источник, знакомый с переговорным процессом.





"Аргументов не осталось. Москва сейчас может воздействовать на Варфоломея только физически. "Новичок" - везде "Новичок", - мрачно шутит источник, близкий к Константинополю.





Действительно, в последние месяцы охрана патриарха Варфоломея была усилена, рассказывают два источника Би-би-си, близких к переговорному процессу. Би-би-си не может независимо подтвердить достоверность этой информации.





Дополнительную решимость предоставить автокефалию, говорят собеседники Би-би-си, дает Варфоломею фактор войны в Украине. Аннексия Крыма и боевые действия в Донбассе привели к падению популярности "московской церкви" в украинском обществе.





По данным киевского Центра Разумкова, именно после событий 2014 года УПЦ МП лишилась звания лидера среди украинских церквей по количеству сторонников.





Впрочем, в Московском патриархате заявляют, что данные социологов отражают соотношение между невоцерковленными мирянами, у которых спрашивали, "киевскую" или "московскую" церковь они поддерживают.





Если бы участниками опросов были регулярно посещающие церковь православные верующие, превосходство УПЦ МП было бы очевидным, говорят в этой церкви.





"Война отметает все контраргументы. Патриарх Кирилл и митрополит Иларион являются персонами нон-грата в Украине, они даже не могут приехать в Киев, чтобы как-то удержать ситуацию", - говорит источник, близкий к Константинополю.





В свою очередь, продолжает собеседник Би-би-си, патриарх Варфоломей видит в предоставлении Томоса возможность вернуть в каноническую церковь сотни тысяч украинских верующих, которые сейчас пребывают в непризнанных церквях или отошли от канонической церкви на протяжении последних лет. Тем более, что Москва преодолеть украинский раскол своими силами так и не сумела.





Второй фактор, влияющий на готовность Варфоломея предоставить Томос - нейтралитет поместных церквей. Сторонники автокефалии отмечают, что ни одна церковь, кроме Русской, официально не стала протестовать против создания в Украине новой церкви. Звучат только заявления отдельных лиц, пусть даже и патриархов.





Поместные церкви еще не приняли решения по "украинскому вопросу" и начнут высказываться "постфактум" - после окончательного решения Варфоломея, говорит источник, близкий к Константинополю. Поместным церквям выгодно сохранять нейтралитет, чтобы избежать конфликта с другими церквями и "разделения мнений внутри самих церквей".





Источник Би-би-си в УПЦ МП, выступающий за предоставление Томоса, допускает, что, размышляя о возможном отходе от Константинополя, церкви будут руководствоваться и другими соображениями.





"Москва предлагает им себя в качестве нового всеправославного лидера. Но это сейчас власть Путина и позиции РПЦ в России выглядят очень стабильными, а что будет после ухода Путина от власти? Готовы ли поместные церкви к таким экспериментам?" - говорит он.





Наконец, третья причина, по которой Варфоломей мог оказаться готов дать Томос, - невмешательство турецкого президента Реджепа Эрдогана.





Эрдоган имеет влияние на Константинопольский патриархат, от него, например, напрямую зависит безопасность Варфоломея, говорит источник, близкий к Константинополю.





Спустя пять дней после того, как Константинополь принял решение рассмотреть просьбу о даровании автокефалии, Варфоломей провел переговоры с Эрдоганом; обсуждалась ли на них тема Украины - не сообщается.





Считалось, что во времена расцвета российско-турецких отношений именно он, по просьбе России, сдерживал Константинополь от резких шагов в отношении украинских церквей.. Однако в последние годы отношения России и Турции изменились, и у Эрдогана больше нет мотива уговаривать Варфоломея.





Два источника Би-би-си допускают, что нейтралитет Эрдогана в украинском церковном вопросе могли обеспечить американские дипломаты.





"Эрдоган мог бы помешать процессу предоставления автокефалии, если бы на этом настаивал Путин. Однако, с другой стороны, об обратном его могли бы попросить и коллеги из НАТО. Весь вопрос, к кому он прислушался", - размышляет источник, близкий к Константинополю.





"И что, Киевский патриархат от этого исчезнет?"





Сторонники автокефалии, с которыми пообщалась Би-би-си, на 99% уверены, что Константинополь вынесет решение о даровании Томоса. Ранее известный богослов Кирилл Говорун заявил, что, по его информации, документ уже готов.





"Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал. Писал мой учитель в Афинском университете", - заявил Говорун в мае.





Митрополит РПЦ Иларион в ответ на заявления о якобы готовом Томосе говорил, что если документ и есть, то он никому не отправлен и "юридического" статуса не имеет.





По данным Би-би-си, Томос представляет собой трехстраничный документ - полторы страницы аргументации и две страницы для подписей членов Синода Константинопольского патриархата.





Петр Порошенко обещал, что Томос будет готов уже к 28 июля, к дню Крещения Руси. Но к указанной дате его не выдадут - вероятнее всего, это случится до конца этого года.





Причины такой задержки - чисто процедурные: делегация из Константинополя не успевает объехать все поместные церкви и утвердить отчет по результатам этого тура, говорят два источника Би-би-си.





Однако, даже если этого не произойдет, положение дел в украинском православии не окажется тем же, что и раньше.





"Допустим, сейчас Константинополь не предоставит автокефалию. И что, Киевский патриархат от этого исчезнет? Наоборот, на этой медийной и исторической волне он только расширится", - рассуждает один из представителей УПЦ МП, выступающий за автокефалию.





В канонической УПЦ МП надеются, что Москва и Константинополь "договорятся и найдут компромисс", который точно не будет заключаться в предоставлении украинскому православию Томоса, говорит Николай Данилевич. В РПЦ продолжают пугать "кровопролитием" и Великим расколом.





А источник, близкий к Константинополю, говорит, что сосуществование нового Киевского патриархата и "московской церкви" пойдет на пользу им обоим.





"На самом деле неизвестно, какая из этих церквей будет больше. Но даже если в автокефальной церкви окажется 5 процентов верующих, а 95 останется в Московском патриархате, это будет хорошо, потому что у людей появится возможность выбора между двумя каноническими церквями, и это будет давать им обеим стимул для развития", - говорит он.