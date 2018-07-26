Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Парагвае пропал самолет с министром и его замом

Самолет, в котором находился министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луис Гнейтинг и его заместитель Висенте Рамирес, перестал выходить на связь.

Легкий двухмоторный самолет Baron BE58 покинул город Айолас в среду, 25 июля в 18:20 по местному времени (по Минску 01:20 четверга). Через час и 15 минут воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту Асунсьон, столицы Парагвая, однако самолет пропал с радаров раньше, чем приземлился в назначенном месте, пишет kp.ru

Как сообщает газета Nacion со ссылкой на Рубена Агилара, администратора международного аэропорта, расположенного в городе Луке, на борту лайнера было 4 человека: 2 члена экипажа и 2 пассажира.

Сейчас проводится поисковая операция пропавшего воздушного судна. "Команда спасателей работает на национальном уровне, принимая во внимание курс, которым следовал самолет", — заявил Агилар.

12:16 26/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё