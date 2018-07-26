В Парагвае пропал самолет с министром и его замом

Легкий двухмоторный самолет Baron BE58 покинул город Айолас в среду, 25 июля в 18:20 по местному времени (по Минску 01:20 четверга). Через час и 15 минут воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту Асунсьон, столицы Парагвая, однако самолет пропал с радаров раньше, чем приземлился в назначенном месте, пишет kp.ru





Как сообщает газета Nacion со ссылкой на Рубена Агилара, администратора международного аэропорта, расположенного в городе Луке, на борту лайнера было 4 человека: 2 члена экипажа и 2 пассажира.





Сейчас проводится поисковая операция пропавшего воздушного судна. "Команда спасателей работает на национальном уровне, принимая во внимание курс, которым следовал самолет", — заявил Агилар.