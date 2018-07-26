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Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве

Представитель посольства США в Пекине подтвердил информацию о том, что около здания в четверг произошел взрыв. Об этом сообщает в твиттере издание Global Times, подконтрольное коммунистической партии Китая.