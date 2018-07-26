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Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве

Представитель посольства США в Пекине подтвердил информацию о том, что около здания в четверг произошел взрыв. Об этом сообщает в твиттере издание Global Times, подконтрольное коммунистической партии Китая.

По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие  один человек, сказал собеседник издания. Другие детали он не уточнил, передает vedomosti.ru

О том, что у здания американского посольства прозвучал взрыв, сообщили Global Times и агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Также сообщалось, что на месте ощущался запах взрывчатых веществ. На фотографиях с места событий, появившихся в социальных сетях, был виден поднимающийся дым  

Сообщалось также о задержании неизвестной женщины, которая рядом с посольством облила себя бензином и пыталась совершить самосожжение.

10:22 26/07/2018






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