МВД хочет освободить белорусов и украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства России, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.





В ведомстве работают над законопроектом, который внесет изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации".





Отмечается, что граждане Украины — потенциальные носители русского языка, потому что используют его в семейном кругу и в культурной сфере, а также по своему менталитету близки к россиянам. А в Беларуси русский язык является государственным.





Когда проект закона поступит в правительство, пока не сообщается.



