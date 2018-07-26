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Ненасильственный захват: Россия упростит получение гражданства для белорусов

Также упрощенный режим получения гражданства будет распространяться и на граждан Украины.

МВД хочет освободить белорусов и украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства России, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.

В ведомстве работают над законопроектом, который внесет изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации".

Отмечается, что граждане Украины — потенциальные носители русского языка, потому что используют его в семейном кругу и в культурной сфере, а также по своему менталитету близки к россиянам. А в Беларуси русский язык является государственным.

Когда проект закона поступит в правительство, пока не сообщается.


10:13 26/07/2018






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