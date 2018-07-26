Взрыв у посольства США в Пекине
У посольства США в Пекине произошел взрыв, пишет Associated Press со ссылкой на сообщения очевидцев. Информации о пострадавших пока нет.
Китайские государственные СМИ сообщают о попытке женщины совершить самосожжение около здания, передает Reuters. Она задержана. В то же время очевидцы заявили агентству, что слышали взрыв и ощущали вибрацию, передает meduza.io
На видео и фотографиях, предположительно снятых на месте происшествия, виден дым.
10:05 26/07/2018
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