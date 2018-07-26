Существующий в России режим может существовать только в режиме военной паранойи, поэтому в условиях падения рейтинга президента РФ Владимира Путина в Кремле могут пойти на захват Беларуси. Такое мнение выразил российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook.









“Как только градус ура-патриотической истерии падает, люди начинают задумываться над причинами своей бедности и бесправия. Мундиаль, вопреки ожиданиям властей, не смирил россиян с повышением пенсионного возраста, НДС и цен. Наоборот, несколько развеяв анестезирующую атмосферу осажденной крепости, он сделал эти меры еще более болезненными. Скорее всего, Кремль будет вынужден предпринять новый агрессивный демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой”, – пишет он.









По мнению социолога, Беларусь является наиболее безопасной и выгодной целью для России.





“Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс этой страны… Сделать это Путину будет совсем нетрудно. Я недавно разговаривал с несколькими осведомленными выходцами из Беларуси. Они в один голос говорят, что Лукашенко местной элите и населению смертельно надоел. При этом в перспективы беларуской оппозиции никто не верит. Все надежды связывают с Путиным, реальный рейтинг которого в Беларуси намного выше, чем у президента страны”, – рассказал политолог.





Эйдман отметил, что за Лукашенко не вступится ни население, ни собственные, инфильтрованные российскими агентами силовые структуры, ни Запад, который называет президента Беларуси “последним диктатором Европы”.





“Как говорят хорошо осведомленные люди, у российских властей есть компромат на Лукашенко, содержащий доказательства его персональной ответственности за похищения и убийства беларуских оппозиционеров (многие участники тех событий теперь живут в России)”, – подчеркнул он.





По мнению социолога, Лукашенко могут шантажом заставить подписать договор о присоединении к РФ.





“Путин, как он часто делает, использует опыт [Адольфа] Гитлера (ультиматум Эмилю Гаху перед захватом Чехии). Он вызовет Лукашенко на переговоры и, потрясая компроматом, поставит ему ультиматум с требованием подписать договор об аншлюсе с Россией. Если он заартачится, его просто интернируют в Москве, а путинская агентура в беларуских силовых и госструктурах за это время с помощью российских “зеленых человечков” совершит переворот. Затем – стандартный “референдум” и договор о вступлении Беларуси в Российскую Федерацию на правах субъекта с особым статусом (конституцию РФ изменить недолго)”, – расписал он вероятный сценарий.



