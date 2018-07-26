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Лукашенко поздравил руководство и народ Кубы с Днем национального восстания

Президент Беларуси направил поздравление руководству и народу Кубы с национальным праздником – Днем национального восстания. Оно адресовано, в частности, председателю Госсовета и Совмина Кубы Мигелю Марио Диас-Канеля Бермудесу и первому секретарю ЦК компартии Раулю Кастро Русу.

Президент отметил, что Куба продолжает свой непростой, но достойный и независимый путь, опираясь на идеи Фиделя Кастро и высокие принципы Кубинской революции. 

"Между нашими странами сложились отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, а конструктивное двустороннее партнерство имеет значительные перспективы", - говорится в поздравлении.

По мнению Александра Лукашенко, совместная работа по активизации белорусско-кубинского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества полностью отвечает стратегическим интересам двух государств.

08:49 26/07/2018






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