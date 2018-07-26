Президент отметил, что Куба продолжает свой непростой, но достойный и независимый путь, опираясь на идеи Фиделя Кастро и высокие принципы Кубинской революции.





"Между нашими странами сложились отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, а конструктивное двустороннее партнерство имеет значительные перспективы", - говорится в поздравлении.





По мнению Александра Лукашенко, совместная работа по активизации белорусско-кубинского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества полностью отвечает стратегическим интересам двух государств.