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Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 из-за "охоты на ведьм"

Президент США Дональд Трамп перенес запланированную на осень встречу с президентом России Владимиром Путиным на 2019 год.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, передает АР.

"Трамп считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти, когда закончится "охота на российских ведьм". Поэтому мы согласились, что это произойдет в следующем году", - подчеркнул Болтон.

Он пояснил, что речь идет о расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера. При этом Болтон не уточнил, почему считает, что расследование завершится в 2019 году.

Как сообщалось, 16 июля в Хельсинки прошла встреча между лидерами США и РФ. После этого Трамп попросил Болтона пригласить Путина в Вашингтон осенью.

Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 года. По данным американских спецслужб, за атаками на серверы Демократической партии два года назад стояло ГРУ РФ.

Спецпрокурор Мюллер расследует, был ли сговор штаба Трампа с Москвой с целью подорвать позиции кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Кремль категорически отвергает вмешательство в выборы в других государствах. Трамп неоднократно называл это расследование "охотой на ведьм".

08:08 26/07/2018






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