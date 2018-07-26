Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, передает АР.





"Трамп считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти, когда закончится "охота на российских ведьм". Поэтому мы согласились, что это произойдет в следующем году", - подчеркнул Болтон.





Он пояснил, что речь идет о расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера. При этом Болтон не уточнил, почему считает, что расследование завершится в 2019 году.