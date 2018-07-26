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Bloomberg обнаружил чип в подаренном Трампу мяче от Путина

В футбольном мяче, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки, находится электронный чип, встроенный производителем инвентаря — Adidas.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт компании и фотографии самого мяча.

Футбольный мяч, подаренный президенту США, — официальный мяч чемпионата мира по футболу Telstar 18. Согласно описанию на сайте Adidas, в мяч встроен чип NFC (такие чипы используются в бесконтактных картах, применяемых, к примеру, в карточках для оплаты проезда в метро). Наличие этого чипа в мяче не скрывается: на одной из сторон мяча нанесена метка NFC, которую и зафиксировали камеры фотографов в момент передачи подарка Трампу.

Чипы NFC сами не испускают сигналов. Они начинают передавать информацию в момент облучения радиочастотными сигналами устройств, оснащенных специализированными антеннами, к примеру, смартфонов.

Чипы в мячах той же модели, которая была подарена Трампу, предназначены для передачи информации о самом мяче, спортивных соревнованиях и новостях из мира футбола. Для этого необходимо подключиться к чипу через смартфон.

Как указывает Bloomberg, из описания мяча на сайте Adidas следует, что информация в чипе не может быть переписана или изменена каким-либо образом. Несмотря на это, компания направила запрос производителю мяча, попросив ответить, мог ли чип стать «объектом хакерской атаки России». В Adidas комментировать это предположение отказались.

08:00 26/07/2018






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