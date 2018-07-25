Обыск в Елисейском дворце
Следователи проводят обыск в кабинете Александра Беналля, бывшего советника президента Франции Эммануэля Макрона, в Елисейском дворце.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на BFMTV.
Отмечается, что обыск ведется в присутствии самого Беналля.
Ранее сообщалось, что Александр Беналля, который является советником французского президента Эммануэля Макрона, избил участника первомайской демонстрации в Париже.
После инцидента он был на две недели отстранен от работы, а в настоящее время занимается обеспечением безопасности на мероприятиях, которые проводит Елисейский дворец.
21:32 25/07/2018
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