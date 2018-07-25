«Продление срока пребывания — это свидетельство открытости Беларуси. Сделано это для расширения контактов между людьми и увеличения туризма. Для меня это не стало неожиданностью, так как только было принято решение о пятидневном безвизе, сразу же началась работа по увеличению этого срока. Об этом говорили и президент, и МИД», — сказал Воронецкий.





Мы напомнили ему, что ранее подобный шаг вызвал нервную реакцию в России — в Москве говорили, что через Беларусь к ним могут попасть даже террористы. Из-за этой причины россияне даже начали оснащать пограничные пункты. Не будет ли так и в этот раз?





«Я думаю, что нервных реакций не будет. Прошло достаточно времеми для того, чтобы оценить эффекты пятидневного безвиза. Никаких проблем это не создало», — сказал дипломат.





Но можно ли ожидать каких-то шагов в ответ? Например, от ЕС?





«Евросоюз должен был бы давно ввести такой же самый режим, который действует в той же Грузии и России [там открытие шенгенской визы стоит 30 евро вместо 60 евро у нас — Ред.]. Но, к сожалению, ЕС — очень бюрократическая структура, им нужно много времени, чтобы осуществить какое-то решение», — подытожил Воронецкий.





На Бангалоре теперь можно будет митинговать хоть каждый день — вводится уведомительный порядок проведения акций 15







