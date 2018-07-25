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«Мы открыты миру, и это не разозлит Россию»: Воронецкий высказался о 30-дневном безвизе

Неожиданно стало известно об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси до 30 дней.

«Продление срока пребывания — это свидетельство открытости Беларуси. Сделано это для расширения контактов между людьми и увеличения туризма. Для меня это не стало неожиданностью, так как только было принято решение о пятидневном безвизе, сразу же началась работа по увеличению этого срока. Об этом говорили и президент, и МИД», — сказал Воронецкий.

Мы напомнили ему, что ранее подобный шаг вызвал нервную реакцию в России — в Москве говорили, что через Беларусь к ним могут попасть даже террористы. Из-за этой причины россияне даже начали оснащать пограничные пункты. Не будет ли так и в этот раз?

«Я думаю, что нервных реакций не будет. Прошло достаточно времеми для того, чтобы оценить эффекты пятидневного безвиза. Никаких проблем это не создало», — сказал дипломат.

Но можно ли ожидать каких-то шагов в ответ? Например, от ЕС?

«Евросоюз должен был бы давно ввести такой же самый режим, который действует в той же Грузии и России [там открытие шенгенской визы стоит 30 евро вместо 60 евро у нас — Ред.]. Но, к сожалению, ЕС — очень бюрократическая структура, им нужно много времени, чтобы осуществить какое-то решение», — подытожил Воронецкий.

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20:19 25/07/2018






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