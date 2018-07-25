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Гродненские коллеги арестованных журналистов просят прекратить преследование Александра Денисова и Алексея Кайриса

Тридцать гродненских журналистов просят властей отпустить Александра Денисова и Алексея Кайриса. Коллеги написали официальное обращение в защиту задержанных.

Напоминаем, Александр Денисов и Алексей Кайрис сотрудничали с телеканалом "Белсат". 23 июля милиция провела осмотр в квартирах Денисова и Кайриса и забрала компьютеры, мобильные телефоны, видеокамеру и электронные носители информации. Поводом стал сюжет на телеканале "Белсат" об одном из гродненских интернатов, передает БелаПАН.

"Мы, гродненские журналисты, выражаем решительный протест против преследования наших коллег Александра Денисова и Алексея Кайриса, призываем прекратить давление на журналистов-фрилансеров и требуем вернуть всю изъятую технику. Мы считаем возмутительными обыски у родителей журналистов и рассматриваем это как давление через семью", — говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что давление на журналистов "имеет открытый характер запугивания и шантажа и противоречит нормам Конституции, национального законодательства и международным обязательствам Беларуси в свободе распространения информации".

Обращение будет направлено в правоохранительные органы.
Источник:
19:25 25/07/2018






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