Напоминаем, Александр Денисов и Алексей Кайрис сотрудничали с телеканалом "Белсат". 23 июля милиция провела осмотр в квартирах Денисова и Кайриса и забрала компьютеры, мобильные телефоны, видеокамеру и электронные носители информации. Поводом стал сюжет на телеканале "Белсат" об одном из гродненских интернатов, передает БелаПАН.





"Мы, гродненские журналисты, выражаем решительный протест против преследования наших коллег Александра Денисова и Алексея Кайриса, призываем прекратить давление на журналистов-фрилансеров и требуем вернуть всю изъятую технику. Мы считаем возмутительными обыски у родителей журналистов и рассматриваем это как давление через семью", — говорится в обращении.





Его авторы отмечают, что давление на журналистов "имеет открытый характер запугивания и шантажа и противоречит нормам Конституции, национального законодательства и международным обязательствам Беларуси в свободе распространения информации".





Обращение будет направлено в правоохранительные органы.