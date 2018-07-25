Сидорскому и Корешкову в ЕЭК нашли замену





«Сергей Сергеевич постоянно отстаивал белорусские интересы. Хотя если разобраться, то ряд вопросов были не его уровня, этим должны были заниматься другие. Но постоянно звучала фамилия Сидорского», — сказал tut.by информированный собеседник.





Еще один источник уверяет, что идет «обычная ротация кадров». Он напомнил, что Сергей Сидорский был утвержден в должности члена коллегии ЕЭК в декабре 2011 года. «Это довольно длительный срок», — сказал собеседник.





Но кандидатура человека, которого прочат на место Сидорского, больше соотносится с усилением позиций Беларуси в продовольственном споре с Россией. Речь о 42-летнем Александре Субботине, который нынче является помощником президента по Витебской области. На эту должность его назначили осенью 2017 года.





До этого в течение почти двух лет он был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия — директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора. С 2001 по 2014 год Субботин работал в Витебской государственной академии ветеринарной медицины на разных должностях, дойдя в карьерном росте до профессора и первого проректора.









Вместе с Сергеем Сидорским уходит и член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков. Он пришел в Евразийскую экономическую комиссию одновременно с Сидорским. «Корешкова тоже критиковали, что якобы забыл про свои корни. Но решения в ЕЭК принимаются коллегиально. Министры не должны отстаивать интересы только тех стран, из которых прибыли», — считает собеседник.





На смену Корешкову прочат председателя Госстандарта Беларуси Виктора Назаренко.





Стоит отметить, что Александр Лукашенко периодически высказывал недовольство работой белорусских представителей в ЕЭК.





«Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно „долбить“ их, пока они не будут решены», — сказал глава государства 2 марта текущего года во время отчета правительства.





Собеседник, близкий к ЕЭК, отметил, что решение о ротации еще официально не одобрено высшими должностными лицами Евразийского союза. «Теоретически одна из стран может наложить вето», — сказал он.