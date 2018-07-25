Визит Лукашенко в Гомель отменен. Поедет в Сочи?

Лукашенко действительно ожидали в областном центре 27 июля на церемонию открытия отремонтированной детской больницы на Жарковского. Однако визит был отменен. Об этом « Сильным новостям » рассказал источник, знакомый с ситуацией.





Как ранее сообщало издание, жители центральных улиц Гомеля стали получать сообщения с правилами поведения в целях безопасности в связи с планируемым приездом Александра Лукашенко.





Еще одним косвенным свидетельством подготовки к визиту было сообщение гомельской ГАИ, в которой местным автолюбителям посоветовали «запастись терпением» и приготовиться к ограничениям движения транспорта по улице Советской. О дате и времени этого ограничения в сообщении тем не менее не говорилось.









Но, по информации «Сильных новостей», приезд первого лица должен был состояться, однако на сегодняшний день уже известно, что он отменен. По какой причине — никто не знает, возможно, у Лукашенко появились другие, более важные дела.













Известно также, что 27 июля в Санкт-Петербурге пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Однако, во-первых, это мероприятие не уровня президентов, а, во-вторых, как раз накануне сообщалось, что в нем примет участие премьер-министр Андрей Кобяков.