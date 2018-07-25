Этим летом (7 и 28 июня) их одобрили депутаты и сенаторы, а 17 июля закон подписал Лукашенко.





Среди нововведений — появление заявительного принципа проведения массовых мероприятий (если они запланированы в специально отведенных для этого местах).





Организатор или организаторы массового мероприятия должны передать в местный исполком письменное уведомление о запланированной уличной акции не позднее чем за 10 дней до ее даты. Если чиновники увидят какое-то нарушение, они должны не позднее чем за 5 дней сообщить об этом организатору.



