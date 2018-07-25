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В Беларуси начали действовать изменения в законе о массовых мероприятиях

В Беларуси начали действовать изменения в законе о массовых мероприятиях.

Этим летом (7 и 28 июня) их одобрили депутаты и сенаторы, а 17 июля закон подписал Лукашенко. 

Среди нововведений — появление заявительного принципа проведения массовых мероприятий (если они запланированы в специально отведенных для этого местах). 

Организатор или организаторы массового мероприятия должны передать в местный исполком письменное уведомление о запланированной уличной акции не позднее чем за 10 дней до ее даты. Если чиновники увидят какое-то нарушение, они должны не позднее чем за 5 дней сообщить об этом организатору. 

Еще в начале лета депутат Анна Канопацкая говорила в комментарии Еврорадио, что закон стал более либеральным, но это никак не повлияет на практику его применения и он по-прежнему будет ограничивать уличную активность оппозиционных партий.

15:12 25/07/2018






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