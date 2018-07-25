Мундиаль завершился. Мы следующие?

Как вы заметили, я не большой любитель высказываться насчет политики. Ведь в белорусском случае это всегда чуточку гадание на драниках: все исходники скрытые, о главном не говорят на совещаниях, «аналитикам» приходится подпитываит мнение той формой, которую принимает картофельная смесь на сковороде повседневности.





Но бывают случаи, когда молчание старших и намного более профессиональных коллег вынуждает сказать кое-что. Просто чтобы через двадцать лет, разбирая текущий момент, потомки не спрашивали, где же они были, те мастера культуры. Куда смотрели. Неужели одержимы ливнем одним и вопросом о том, можно ли брать плату за вход на фестиваль «Улица Еда», где еду на улице подают также за плату?





Так вот, давайте без обиняков с одной стороны и паранойи с другой. Мы имеем полное гумно явных свидетельств того, что делами нашими грешными и судьбами нашими горестными пристально заинтересовались политические технологи и социальные инженеры соседнего могучего государства. Может, читателю газеты «Сад и огород» этого и не видно, всем же остальным тут даже нечего дополнительно объяснять.





Показания те приходят — заново — не из нашего ласкового телевизора, а из источников и коридоров России, а также с интернет-сайтов ее преданных сыновей. И тут надо сказать, что если бы «Незыгарь» еще в мае сообщил хотя бы только о возможном назначении ответственного за «рулением» украинским вопросом Владислава Суркова послом в Литву, Польшу или Украину, тамошние бумажные газеты поднялись бы на дыбы и пережевывали бы ту тему аж по сей день.





А уже после дополнительных «сливов» о том, что в качестве альтернативы Суркову на пост посланника в Беларусь продвигался тот самый губернатор Александр Ткачев, который говорил, что поставки нашей сельхозпродукции «разрушают» русский рынок, дискуссия вышла бы на парламентский уровень. У нас — тишина, только эксперты нервно чешутся.





Что еще имеем виду?





Заявление о создании Бабуриным в Минске политического движения при поддержке «РУМО» и Православной церкви (!). Имеем недавний десант в Беларусь российского руководства — причем десант чуть ли не самый представительный за всю историю общения: здесь и президент, и премьер, и все-все-все. И после переговоров в закрытом формате — тревожную фразу Лукашенко о возможном вхождении в состав другого государства.





Также мы имеем десятидневной давности сообщение РБК о том, что Россия «определилась» с новым послом в Беларусь, что им станет Михаил Бабич, человек, если кратко, еще менее простой нежели Сурков с Ткачевым. И далее — неожиданное вторжение в эту тему белорус ого МИД, который заявляет «Интерфаксу», что «запрос» на Бабича там не получали.





И сразу — разъяренный выпад «Незыгаря» против Владимира Макея, который «оттуда» называется «западным агентом влияния» (будто на непростой должности главы МИД Беларуси мог существовать «западный агент влияния»).





Вакханалия в московских СМИ и кулуарах чрезвычайно контрастирует с той мизерной ролью, которую Беларусь обычно занимала на третьем экране раздела «Регионы» московских порталов. Мы вышли в фокус. После зимней Олимпиады 2014 года случился крымский кризис и Донбасс, после мундиаля вдруг пристально заинтересовались нами. И вы же понимаете, что речь идет ну совсем не о фигуре русского посла.





Что происходит? К чему готовиться? Выскажу свое мнение, которое ни на чем, кроме интуиции, не основывается.





Москва не собирается объявлять нам войну. Нам не следует готовиться к вооруженному конфликту. Более того, речь не идет о том, чтобы «снять Лукашенко». Действующий глава Беларуси Путина полностью устраивает.









Но.





Похоже на то, что наши заботливые соседи задумались о политическом будущем белорусской системы значительно раньше нас самих и раньше даже того момента, когда та забота была бы своевременной.





«Незыгарь» просто пишет об ультиматуме о преемнике уже на следующих президентских выборах. И тут можно задаться вопросом: а с чего это рассмотрением белорусско-русской темы занялся пусть опытный, но телеграмм-канал? Телеграмм в России заблокирован (пусть и более-менее работает), читателей «Незыгаря» внутри федерации с каждым днем меньше.





Все просто: аудиторией забросов «Незыгаря» (например, об «обойме преемников» или о Макен как «западном агенте влияния») является белорусская номенклатура. Именно этой публике в уши заливают план спасения нашей страны хорошим царем.





Вот как должен видеть (и уже почти видит!) ситуацию среднестатистический белорусский чиновник: Москвы нам сюда не хотелось бы (ведь будет передел ответственности и откатов). Но если заранее не придут русские, потом, как наступит черное время, туда доберутся «америкосы». И начнется «как на Майдане» (белорусское чиновничество уверено в том, что Майдан устроил Обама). Так пусть уж лучше Путин и сегодня. Пенсии, опять же, выше.





Уже сейчас видна траектория сдвигов в политике и отношениях. Она направлена на отрезок осени 2019 — весны 2020 гг. В эту же временную лунку работает и русский «нефтяной маневр», который для нашей экономики хуже AliExpress. Разобраться в маневре без бутылки Beluga невозможно, но если кратко — маневр означает конец дешевой нефти.





Что имеем в 2019-2020? Правильно, ожидаемые президентские и парламентские выборы. Которые, согласно «Незыгарю», должны закончиться схемой "Преемник", что устраивает «дядю Вову». Иначе — минус 2 млрд в бюджете, который состоит всего из 10 миллиардов.





Не зря же, кстати, на днях заезжал Герман Греф. Не обсуждали ли помимо строительства на месте «Кемпински» (вопрос маловат для его уровня) еще какой-нибудь компенсационный кредит? Что помог бы пережить потери от маневра в случае соглашения по остальным вопросам?





Смотрите. Мы имеем развилку, как в сказке про богатыря: с одной стороны, никто сегодня не поглощает Беларусь, не «снимает» ее руководителя. Но с другой стороны, выдвинуты условия по обустройству нашего будущего в приятном для Кремля ключе.





И эти условия не слишком-то вписываются в наши собственные планы. Но при их непринятии срабатывает нефтяной маневр, активизируются расставленные на поле силы и начинается «некрасивый» сценарий. Вплоть до приглашения в состав.





И что делать перед таким выбором? Что делать, если половина населения побежит в Россию, задрав голову, только чтобы избежать "тунеядских" мер?









Ответом системы является хаотическая волна арестов, которая одновременно запугивает номенклатуру и должна бы радовать электорат. Но никакого социального облегчения от них не наступает. Становятся очевидными колоссальные масштабы коррупции, и только.





Я бы советовал ускорение белорусизации (обычными темпами она сделает белорусов из белорусов только к 2200 году). Но неожиданное повышение пенсий с 1 августа аж на 10% позволяет ожидать игры «успей быстрее дяди Вовы».





Увидим ли мы выборы уже весной, пока расставленные кремлевскими технологами триггеры не сработали? Или, может, пришло время той самой конституционной реформы а-ля «уход Диоклетиана», с назначением главы государства парламентом?





Почему меня все это трогает? Писатель привязан к стране больше, чем торговец, художник или даже политик. Все романы, созданные на белорусском языке за последние 30 лет, были написаны авансом. В надежде на то, что когда-то воспитается массовый читатель, способный на этом языке свободно читать.





Ведь иначе мы не просто потерянная генерация. Мы — лишняя генерация. Как и наши немногие (не считать же большим тираж в 2000-7000 в десятимиллионной стране) читатели.





Поэтому надеюсь, что Беларусь переживет и останется.





Она, кстати, и не такое переживала.