"Если в апелляции откажут, буду просить немецкие власти, чтобы меня отправили в Канаду или США", - рассказал политбеженец сайту palitviazni.info





Напомним, что гомельчанин Юрий Рубцов стал известен как "человек-майка". На уличные акции оппозиции в Минске он выходил в майке с политическими надписями. Самым известным стал лозунг "Лукашенко, уходи!". В октябре 2014 года Рубцова осудили на два с половиной года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, обвинив в оскорблении судьи. На "химии" Рубцов отказывался работать, требуя достойный заработок, и объявил голодовку. Наказанный и неоднократно задерживемый за «политмайки», он сделал себе на груди тату "Лукашенко, уходи".





В период «оттепели» Рубцов в числе других политзаключенных был помилован указом Александра Лукашенко.





После этого Юрий Рубцов уехал и попросил политическое убежище в Германии. Решения пришлось ждать около года. Оно оказалось не в пользу бывшего белорусского политзаключенного, но он решил подать апелляцию на отказ.





"Стало известно, что суд по рассмотрению моей апелляции состоится в сентябре этого года, - говорит Юрий Рубцов. - Правда, точная дата начала процесса не известна. Да, честно говоря, я этим особо и не интересуюсь. Делом занимаются адвокаты, они лучше знают все юридические нюансы. А я вряд ли смогу на как-то повлиять в этой ситуации. Каким решение будет, таким его и приму ".





Со слов Рубцова, возвращаться в Беларусь у него нет никакого желания.



