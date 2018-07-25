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Иванка Трамп закрывает свой бренд одежды

Дочь Дональда Трампа заявила, что собирается сосредоточиться на работе в Белом доме, где она занимает должность советника.

Дочь президента США Иванка Трамп закрывает свой бренд одежды Ivanka Trump. 

"Я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в бизнес, но знаю, что в обозримом будущем я сосредоточусь на работе, которую делаю здесь, в Вашингтоне, поэтому это решение является единственно справедливым для моей команды и партнеров", - заявила Иванка Трамп во вторник, 24 июля, сообщает Bloomberg. 

Напомним, в Белом доме она занимает должность советника.

Продукцию под своим брендом Иванка Трамп выпускала с 2007 года - она производила одежду, обувь, сумки и украшения. С 2017 года многие ритейлеры стали отказываться работать с ней, Дональд Трамп тогда написал в своем Twitter, что их действия в отношении его дочери несправедливы.


В 2017 году американская правозащитная организация China Labor обнаружила, что на фабрике в Китае, которая выпускает обувь для бренда Иванки Трамп, систематически нарушаются права работников. 

Правозащитники, в частности, заявляли о чрезмерных переработках, злоупотреблениях при использовании труда студентов и стажеров, а также о нарушении прав женщин, передает dw.com




10:22 25/07/2018






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