Зачем Путин снова хочет видеть Лукашенко?

В последнее время лидеры Беларуси и России уже виделись несколько раз. В чем необходимость новой встречи, на которой настаивает российская сторона — об этом в интервью Завтра твоей страны политолог Денис Мельянцов.





— Судя по фону двухсторонних отношений, возникает много проблемных и даже скандальных моментов, например, согласовали молочку, но вдруг, оказывается, снова возникли проблемы в этом плане, или вопросы с единой визой, которые опять-таки не согласованы. Сейчас есть тревожные сигналы с назначением нового российского посла.





Обычно такие вопросы решаются очень кулуарно: когда посылается агреман, стороны публично это не комментируют. И если вопросы с утверждением посла и наличием либо отсутствием агремана появляются в публичном пространстве, то это явный сигнал того, что в двухсторонних политических отношениях не все в порядке.





По этим косвенным вещам можно судить о том, что главам государств есть о чем поговорить. Тут еще начался суд над украинским гражданином Грибом, который таинственным образом пропал в Беларуси, а потом оказался в России. Этот вопрос очень активно поднимается в украинских медиа и тоже омрачает двухсторонние отношения.





И плюс проблема российского налогового маневра, который приведет к финансовым потерям для белорусской стороны. Так что вопросов для обсуждения хватает.





— Что касается назначения нового посла России в Беларуси, то действительно раньше подобные вопросы публично не возникали. Что происходит на этот раз?





— Трудно однозначно сказать, почему это всплыло. Возможно, потому, что общий фон двухсторонних отношений проблематичен, и вопрос назначения посла используется как дополнительный фактор давления. Может быть, это связано с кандидатурой посла, которая запрашивается российской стороной, поскольку Михаил Бабич и бывший военный, и одно время управлял Чечней, так что это фигура неоднозначная.





Он когда-то не получил агреман в Украине, о нем говорят как о таком потенциальном после, который мог бы более жестко отстаивать российские национальные интересы по сравнению с нынешним российским послом Александром Суриковым. Возможно, опубличивая этот вопрос, российская сторона таким образом оказывает политическое давление.





Действительно, раньше у нас такого не наблюдалось, и, в принципе, в международной практике сам институт агремана требует тишины. А здесь в медийном поле мы видим шумиху по этому поводу, и это опять-таки говорит о том, что отношения не идеальные.





< — Может ли возникнуть вопрос о российских военных объектах на территории Беларуси (Ганцевичи, Вилейка), срок аренды которых скоро заканчивается?





— Пока рано об этом говорить, поскольку по имеющейся у меня информации ратификация произошла через какое-то время после подписания, поэтому срок истекает в 2021 году. То есть для урегулирования вопроса есть еще достаточно времени, тем более, что процедура урегулирования достаточно простая.





Так что эта тема подниматься вряд ли будет, скорее, будут решаться вопросы, возникшие в экономической плоскости, вопросы визы и посла, то есть, что-то текущее.









— Может ли быть затронут вопрос предстоящих в Беларуси электоральных кампаний?





— Времени тоже еще прилично, к тому же, это не должно затрагивать двухстороннюю повестку дня, поскольку выборы — сугубо внутреннее дело. Белорусская сторона вряд ли допустит обсуждение таких вещей. Скорее, главы государств будут обсуждать украинские выборы.





— Почему в этот раз именно Путин захотел снова увидеться с Лукашенко?





— Возможно, речь идет о новом раунде переговоров по совместному ответу на расширение присутствия НАТО в Восточной Европе. Может, это реинкарнация каких-то совместных белорусско-российских проектов, в том числе в экономической сфере.





Возможно, Россия планирует новый виток интеграции на евразийском пространстве, поскольку не секрет, что у многих членов ЕАЭС накапливается недовольство и темпами, и условиями функционирования в рамках ЕАЭС, так что не исключено, что там грядут изменения и новые проекты.





Но самыми проблемными моментами являются российский налоговый маневр и субсидирование белорусской экономики, вопросы границы. Скорее, будет решаться комплекс ближних проблем, чем что-то стратегическое, связанное с военными объектами и выборами.