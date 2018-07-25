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Силовики рассказали о своей версии хапуна в Жабинке

На одном из интернет-ресурсов появился комментарий представителя УВД Брестского облисполкома, в котором он рассказывает официальную версию событий.


Официальный представитель УВД Сергей Дученко рассказал, что в 1:30 к одному из инспекторов подошел пьяный 22-летний мужчина и якобы начал оскорблять сотрудника ГАИ и его коллег. На замечания сотрудников он не реагировал, и тогда силовики решили его задержать. 22-летний мужчина решил скрыться в топле, семеро его знакомых решили ему помочь и повредили милицейский автомобиль. Дученко говорит, что один из хулиганов ударил сотрудника милиции в лицо и был задержан — на него завели уголовное дело. А сам зачинщик отделался административным делом за мелкое хулиганство, пишет "Наша Нива".


08:38 25/07/2018






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