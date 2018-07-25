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Немецкая армия может начать принимать иностранцев в свои ряды

Обе правящие партии в Германии поддерживают идею Министерства обороны набирать иностранцев в национальные Вооруженные Силы.

Причина – недостаточное количество желающих служить в связи с низким престижем армии и низким уровнем финансирования.

Прежде всего речь идет о наборе граждан стран Европейского Союза, пишет dw.com. При этом, возможно, солдатам-иностранцам будут предлагать немецкое гражданство.

«Бундесвер [Вооруженные Силы Германии] растет. Поэтому нам нужны квалифицированные кадры», – сказал представитель Министерства обороны страны.


В начале июля канцлер Ангела Меркель пообещала увеличить расходы на армию в 2019 году на 4 миллиарда евро до почти 43 миллиардов, что, однако, не удовлетворит рекомендацию НАТО расходовать как минимум 2% ВВП на оборону.

Экономия на бюджете армии, при том, что немецкие войска участвуют в многолетней операции НАТО по борьбе с исламистами в Афганистане и многих миротворческих операциях, является неотъемлемой чертой немецкой финансовой политики последние лет 30 – после конца Холодной войны и объединения Германии.

08:33 25/07/2018






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