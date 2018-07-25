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«Незыгарь»: Лукашенко видит в Сидорском пророссийского преемника

Анонимный российский телеграм-канал «Незыгарь», который специализируется на политических сливах, опубликовал очередной пост, посвященный Беларуси. На сей раз героем публикации стал бывший премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, который сейчас занимает пост министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Однако в скором времени источники обещают отставку Сидорского.

«Лукашенко недоволен результативностью экс-премьера в отстаивании белорусской продукции и намерен прислать нового представителя… Решил убрать Сидорского из Москвы по причине упоминания его имени в числе вероятных пророссийских «преемников»», — пишет «Незыгарь».

«Среди белорусских высокопоставленных чиновников Сидорский был единственный, на кого можно было смотреть без содрогания, и кто говорил понятным человеческим языком. Остальные будто вчера слезли с трактора и не в состоянии слова промолвить — ни по-русски, ни по-белорусски. Все что-то из себя выдавливают на странном, мешаном языке. Сидорский был единственным, кого высокомерная Москва принимала с уважением, и у кого, несмотря на бесконечные молочно-нефтяные войны, сложились очень теплые и дружеские отношения с Путиным», — отмечает канал.

Выводы из сообщения следующие: мол, на личности Сидорского в качестве смены Лукашенко могли бы сойтись как Москва, так и Европа.

Правда, недавно этот самый канал убеждал, что кандидатом западных сил будет министр иностранных дел Владимир Макей. Кажется, кто-то просто заигрался в конспирологию.

В декабре 2017 года телеграм-канал «Незыгарь» за 20 миллионов российских рублей (317 тысяч долларов) выкупила компания «Михайлов и партнеры», которая принадлежит гендиректору ТАСС Михайлову. После этого на канале стало все меньше сливов и все больше пропаганды.

Источник: "Наша Нива"
08:28 25/07/2018






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