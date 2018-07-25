Подруга погибшей основательницы Femen: Ее "убил" Париж

Подруга основательницы Femen Оксаны Шачко, которую нашли повешенной в Париже, говорит, что у девушки давно было угнетенное состояние из-за того, что ее исключили из движения, а также по причине финансовых проблем. Об этом Мария Сильченко рассказала в комментарии ТСН









Согласно сообщению, именно Сильченко вместе с бойфрендом Шачко обнаружили тело девушки.





По словам подруги, последний раз, когда Шачко видели живой, в ночь на субботу, она была на вечеринке со своим парнем Николо. Подруга говорит, что украинка в тот вечер была веселой, они долго переписывались. Однако на вечеринке Шачко якобы поссорилась с бойфрендом и пошла домой. На выходных она должна была встретиться с Сильченко и еще одним другом, который обещал ей кровать, так как в квартире Шачко ее не было, однако на встречи девушка не пришла. В понедельник Сильченко и Николо взломали дверь в ее квартиру. Тело нашли в шкафу.





По словам подруги, в Париже Шачко писала антирелигиозные иконы и выставляла их в галереях, а также училась в известной художественной школе.





Вместе с тем, говорит Сильченко, украинка испытывала постоянные финансовые проблемы - денег не хватало, часто жила у друзей, а около месяца назад переехала в социальное жилье в окрестностях Парижа.





Подруга говорит, что у Шачко давно был угнетенное состояние - ей было трудно жить в Париже, также она тяжело переживала то, что ее "выбросили" из Femen и игнорировали ее мнение об акциях. Свое парижское художественное окружение Шачко якобы считала лицемерным.





"Париж ее убил тем, что с ее бурной энергией очень трудно здесь жить. Ходить по вернисажам, общаться с галеристами и выдавать из себя того, кем она не является - это ее убило. Она считала все ненастоящим, фейковым, что люди постоянно изображают из себя нечто, а она была честной, настоящей..." – считает Сильченко.





Кроме того, по ее словам, сыграло свою роль то, что Шачко была в статусе беженца и давно не видела маму. В Украину, говорит подруга, Шачко поехать не могла.





Вместе с тем, Сильченко не связывает самоубийство подруги со ссорой с ее бойфрендом. Говорит, они очень любили друг друга.