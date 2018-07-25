Израиль сбил нарушивший воздушное пространство сирийский самолет

По имеющейся информации, в «Сухой» были запущены две ракеты-перехватчика «Патриот» после того, как воздушное судно на два км проникло на территорию Израиля.





Сначала появились сообщения о том, что самолет был «перехвачен», однако впоследствии израильское радио сообщило о крушении «Сухого» в районе Голанских высот.





Отмечается, что на данный момент информации о состоянии экипажа самолета нет. В Израиле не исключили возможности того, что «Сухой» упал на территории Сирии, хотя, по утверждению израильской стороны, был сбит в воздушном пространстве Израиля.





Государственные СМИ Сирии сообщили, что военный самолет был сбит в сирийском воздушном пространстве, выполняя рейд на юге страны.