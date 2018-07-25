Сенат США: Путин бросил вызов Америке, мы ответим

В заявлении сенаторов говорится, что они передадут на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. По их мнению, это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закон о противодействии противникам Америки путем санкций). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против демократии в США.





"Точно так же, как Владимир Путин четко заявил о своем намерении бросить вызов американской власти ... Соединенные Штаты должны сделать очень понятным, что мы будем защищать нашу нацию", – говорится в заявлении сенаторов.





В заявлении отмечается, что предлагаемые ограничительные меры будут касаться сфер энергетики, финансов, кибер-субъектов в России, а также российского госдолга.