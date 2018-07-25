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Сенат США: Путин бросил вызов Америке, мы ответим

Сенаторы, члены комитета по иностранным делам, Линдси Грэм и Роберт Менендес объявили, что вскоре представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Об этом сообщается на сайте комитета.

В заявлении сенаторов говорится, что они передадут на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. По их мнению, это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закон о противодействии противникам Америки путем санкций). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против демократии в США.

"Точно так же, как Владимир Путин четко заявил о своем намерении бросить вызов американской власти ... Соединенные Штаты должны сделать очень понятным, что мы будем защищать нашу нацию", – говорится в заявлении сенаторов.

В заявлении отмечается, что предлагаемые ограничительные меры будут касаться сфер энергетики, финансов, кибер-субъектов в России, а также российского госдолга.
07:46 25/07/2018






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