Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Против брестского блогера Сергея Петрухина возбудили уголовное дело

Об этом «народный репортер» узнал сегодня, 24 июля, когда получил повестку из Следственного комитета.Из документа следовало, что Петрухину было необходимо утром 23 июля явиться в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета. Также сообщалось, что против блогера начали уголовный процесс. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Беларуси ( «Оскорбление»).

Против брестского блогера Сергея Петрухина возбудили уголовное дело
. Санкция статьи предусматривает штраф, либо исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сам Петрухин не знает, кого он оскорбил, но не сомневается, что таким образом власти мстят за его антикоррупционные расследования.

«Думаю, это связано с критикой городских и областных властей и милиции. И, скорее всего, именно милиции. Будем теперь вместе с адвокатом защищаться», – заявил belsat.eu Сергей Петрухин.

Правозащитник Роман Кисляк отмечает, что пока об обстоятельствах дела известно мало:

«Единственное, что пока можно сказать точно – есть факт возбуждения уголовного дела против блогера Сергея Петрухина. Не понятна суть подозрений, поэтому пока сложно что-то комментировать», сообщает belsat.eu


23:34 24/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё