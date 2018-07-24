Если бы нас попросили в двух словах передать содержание статьи Зенона Позняка о ресторане "Поедем поедим", мы бы выбрали такие: везде предатели. От Зенона получили и владельцы ресторана, и защитники Куропат, и белорусские власти, и российские диверсанты. Стоп... откуда там российские диверсанты?!





1. Позняк считает ресторан "Поедем поедим" частью операции России по захвату Беларуси. Также ресторан может быть логовом местных псевдосатанистов, постмодернистов-абстракционистов, любителей богопротивного современного искусства, фанатов перформерки Марины Абрамович и разочарованных снобов. Звучит как завязка сюжета очередного сериала для Netflix или HBO.





2. Зенон Станиславович полагает, что эмигрантский криминал и особенно советские евреи находятся под контролем Лубянки. А кто владельцы ресторана? Еврейские бизнесмены из Америки, Израиля, Кипра и России! Очевидный сионистско-масонско-фээсбэшный заговор!





3. Господин Позняк задается вопросом, почему Леонид Зайдес — один из совладельцев "Поедем поедим" — не назвал ресторан "Пейсатый-холл". По мнению председателя КХП-БНФ, это было бы остроумно! К тому же тогда бы Зайдес мог обвинить самого себя в антисемитизме. Но пока за этот текст можно обвинить в антисемитизме только Зенона Позняка.





4. Приглядевшись к зданиям "Поедем поедим", Позняк приходит к выводу, что объект построен по нетипичной для ресторана схеме военного гарнизона. И служит прикрытием для роты российского спецназа. Кроме нее, все владельцы, персонал, охрана и часть чиновников, "обслуживающих" ресторан, являются агентами российских спецслужб.





"Ресторан — лишь прикрытие для диверсионной операции, которая готовится в рамках гибридной войны", — уверен Зенон Позняк.





Зеленые человечки в Крыму. Фото: styler.rbc.ua





4. Значительная часть статьи Зенона Позняка посвящена сатанизму, масонской эстетике и некромантии в "Поедем поедим". И тут начинается самое интересное. То, что пишет Позняк, выглядит как черновик для серии книг про сатанистов, Куропаты и темных колдунов-некромантов из ФСБ. Был бы бестселлер. Ищите на полках во всех магазинах! А можно было бы продать сценарий каналу HBO или Netflix — тема перспективная.





5. Зенон Станиславович обращает внимание, что слоган "BULBASH AUTHENTIC SPIRIT" в зале ресторана ассоциируется со слоганом "SPIRIT COOKING DINNER" из перформанса псевдохудожницы и псевдосатанистки Марины Абрамович.





"Суть ее "ужина, который готовит Дух" в том, что она смешивает женскую менструальную кровь, мочу, мужскую сперму, женское грудное молоко, иногда фекалии и свиную кровь и этой смесью пишет на стене различные абсурдные тексты в манере масонской эзотерики", — подробно описывает перформанс лидер КХП-БНФ Зенон Позняк, смакуя детали. К сожалению, он не идет дальше и не рассказывает, что слоган "Поедем поедим" — лишь ширма, анаграммы, за которой скрывается заклинание для вызова Сатаны. Недоработали, Зенон Станиславович!





Оставим за скобками тот факт, что господин Позняк отрывается от беспокойства за Родину на просмотр перформансов Марины Абрамович. Но здесь он выступает с христианской позиции, как настоящий критик современного искусства. По этой части видно, что если бы не политические амбиции, Зенон Станиславович смог бы стать культурным критиком и аналитиком. Фигурой не меньше Максима Жбанкова!





6. Голова распятой "бульбашовской" коровы напоминает Зенон Станиславовичу голову Бафомета — козла-андрогина, являющегося одним из изображений дьявола. Одно из обвинений, предъявленных тамплиерам, было именно в почитании Бафомета.





7. По мнению Позняка, "аферисты" держатся за место в охранной зоне возле места массовых расстрелов, так как, возможно, знают что-то о некромантии! Оставим за скобками то, что, чтобы делать такое предположение, что-то знать о некромантии должен и сам Зенон Станиславович. Получается, российскому спецназу должны помочь зомби?





8. Вывод: ресторан рассчитан на "authentic Satanists и на authentic любителей НКВД, Ленина, Сталина и русского мира". Позняк ставит знак равенства между сатанистами и сторонниками "совка", репрессий и массовых убийств. И не может выдумать лучше.





9. Защитники Куропат, по мнению Позняка, — приверженцы христианских идеалов. И вот уже вырисовывается новый конфликт: противостояние между христианами и сатанистами за "место силы" — Куропаты. Стоит ждать расчехления древних артефактов и святых мощей!





10. Чтобы вызвать сатанистов, ресторан переполнен соответствующими символами, на которые они слетаются как мотыльки на фонарь: массовые могилы (Куропаты), распятая корова с головой Бафомета и ассоциативный пароль "BULBASH AUTHENTIC SPIRIT", плюс водка в бутылке-пуле (на самом деле она налита в артиллерийский снаряд), коньяк в бутылке-автомате и ликер в "пистолете ТТ" (и здесь у господина Позняка сразу две ошибки, потому что это не ТТ, а "стечкин", и не ликер, а опять водка).





11. Дашкевич — провокатор. Защитники Куропат — агентура и экзальтированные личности вперемешку с патриотами. Позняк не называет защитников Куропат по именам. Но в статье явно о нем. Ведь кто, как не Дашкевич, без согласования с Общественной дирекцией народного мемориала, демонстративно и в агрессивной форме устанавливает кресты с целью вызвать санкции властей и спровоцировать конфликт?





12. Уже полтора месяца у ворот стоит, по мнению Зенона Станиславовича, довольно сумбурная, но упрямая стража протеста. В ней агентура перемешана с патриотами и экзальтированными личностями.





13. Охрана ресторана — "зеленые человечки", которые захватывали Крым. Провокаторы на машинах — российского происхождения. Более того: они потомки расстрэльщиков-энкаведистов. Очевидно, по мнению Позняка, эмигранты-россияне делятся на два типа: агентура и потомки энкаведистов. Иногда они совмещаются.





14. Ресторан планируется использовать для хранения оружия и концентрации спецсил, которые можно неожиданно и оперативно использовать при обострении борьбы за Куропаты либо при спецоперации по смене власти (запомните этот пункт).









15. При этом режим Лукашенко, по словам Позняка, "будет действовать вместе с диверсантами-россиянами"! Поэтому как-то неочевидно, о какой именно смене власти идет речь в предыдущем пункте. Возможно, о теневой масонской ложе, которая тайно управляет Беларусью. Это многое объяснило бы.



