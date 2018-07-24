Руководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман в комментарии Еврорадио говорит, что решение было принято после долгих дискуссий и размышлений под влиянием "исключительно позитивных результатов" от 5-дневного "безвиза".





"Я думаю, много кто рассчитывал, что это произойдет раньше, — говорит Прейгерман. — Потому что сезон летний, когда иностранцы могут приехать в наши различные санатории и профилактории, он уже начался. Но, тем не менее, до сих пор обсуждался". Видимо, власти ждали окончания чемпионата мира по футболу в России и того, когда волна болельщиков спадет.





Прейгерман: "Почему на 30 дней? Обсуждалось предварительно не только на 10 или 14 дней, но звучал и 21 день (министр спорта и туризма говорил о 15-20 днях. — Еврорадио). Но наверняка тут уже по принципу того, что если уже все хорошо работает, то зачем много раз к этому возвращаться. Так или иначе, 30 дней — это такой, можно сказать, стандарт. Потому что он в других странах существует именно в таком виде —30-дневном. Так что скорее всего все эти аргументы вместе сложились, и было принято такое решение".





В свое время на введение Беларусью 5-дневного "безвиза" Россия отреагировала довольно нервно. А чего ждать теперь? Евгений Прейгерман считает, что тогда реакция Москвы была связана не с количеством дней, а с самим фактом, что Беларусью было принято такое решение. Но уже длительное время идут на этот счет переговоры.





"Поэтому вряд ли стоит ожидать таких реакций, которые были раньше, — говорит эксперт. — Если не учитывать какие-то маргинальные средства массовой информации и ресурсы, которые так или иначе в России об этом писать будут. Но я думаю, кроме этого здесь все нормально".





А стоит ли ожидать какой-то реакции Брюсселя? "Желательно было бы в качестве ответного шага некий больший позитив по тем знаковым политическим вопросам, которые в последние годы "подвисали", — говорит Евгений Прейгерман. — Это касается в первую очередь визовых вопросов, потенциального договора о визовой либерализации. Понятно, что "торможение" идет именно с европейской стороны". В любом случае у Минска появился небольшой аргумент в диалоге с Евросоюзом.









В сообщении пресс-службы руководителя государства отмечается, что решение об увеличении "безвиза" должно способствовать развитию туристической отрасли, экономики, усилить позицию нашей страны "как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных соревнований".





Прейгерман: "Я надеюсь, что все выиграют. Это решение, которое идет на благо всем".



