«Все эти события готовились зарубежными спецслужбы. А военные действовали без стрельбы, без боевых выстрелов, аккуратно. И в результате Советская власть тогда после января 1991 года существовала до ГКЧП. Так что я конечно приветствую это решение. Когда-то должна быть справедливость какая-то?», - сказал Усхопчик.





По его словам, литовские сотрудники прокуратуры и судьи ездили на территорию России и Беларуси.





«Пусть литовцы теперь будут осторожны, - сказал он. – Какой привет, такой и ответ. Зеркальный ответ должен быть».





Усхопчику, по его словам, нисколько не жалко литовских силовиков. Зато жаль офицеров-сослуживцев, оказавшихся фигурантами уголовных дел, возбужденных в Литве по событиям 1991 года, – в частности, полковника запаса калининградца Юрия Меля, задержанного в 2014 году, когда тот въехал по визе на литовскую территорию.





«Мель, тогда лейтенант, в танке сидел, сделал три выстрела под углом сорок пять градусов и до сих пор сидит в застенках. Стрелял холостыми, конечно. Ни одного боевого патрона не было выдано. Даже намерений не было. И за это Мель сидит», - говорит Усхопчик.





«Сколько судеб поломали! – сокрушается военный. - Скольким пришлось уехать из Литвы! Многим никуда поехать нельзя, ни в Европу, ни на Украину!»





Известие о том, что в Литве его, наряду с маршалом Язовым, прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению, Усхопчик воспринял спокойно.





«Честно говоря, это было для меня несколько неожиданно, - сказал он. – Но воспринял я это спокойно. Я понимаю, что та правда, которая на нашей стороне, остается правдой. А то, что они делают... Ну, пусть себе делают, пусть выдумывают что-то. Я в Литву не ездил и не собираюсь делать. За то, что мы, военные, тогда все спокойно сделали, безо всякой стрельбы, нас наградить надо. Ведь могло быть как в Чечне, в Афганистане. Мы умеренные, нормальные люди, «бледнолицые», в таком вот случае».





Сейчас Усхопчик находится в отставке. По его словам, он бывает в других странах, но не в странах Евросоюза. «На Украину не могу поехать, там родители похоронены у меня, - сказал он. – Предупредили меня, что есть опасность. На Украине был случай, когда задерживали через Интерпол, хотя он, по-моему, на все эти литовские дела не реагирует».





Усхопчик регулярно общается с однополчанами, участвовавшими в тех январских событиях, в том числе, живущими в странах Прибалтики. Кстати, в подчинении у Усхопчика, командовавшего 107 мотострелковой дивизией, одно время был Аслан Масхадов. Будущий лидер чеченских сепаратистов за два дня до штурма телецентра был отозван из Литвы. Однако его подчиненные в операции, которой руководил Усхопчик, участие принимали.





Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокуроров и судей Литвы, которые необоснованно преследуют бывших советских должностных лиц по событиям в Вильнюсе в 1991 году.









В мае генпрокуратура Литвы запросила в Вильнюсском окружном суде, рассматривающем дело о январских событиях 1991 года, приговорить обвиняемых заочно экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего начальника Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимира Усхопчика к пожизненному заключению. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про литовский суд.



