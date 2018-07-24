



Глава турецкого государства назвал принятый Кнессетом закон "О национальном характере Государства Израиль" доказательством израильской политики сионизма, фашизма и шовинизма.





По словам Эрдогана, нет никакой разницы между идеологией Адольфа Гитлера, отстаивавшего расовое превосходство арийцев, и действиями Израиля, отказывающегося признавать исторические права палестинцев.





"Дух Гитлера, чьи действия привели мир к катастрофе, возродился на примере ряда руководителей современного Израиля", – подчеркнул президент Турции.









В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем Twitter, что считает критику закона со стороны такого "демократа", как Эрдоган, лучшим комплиментом.





Президент Турции подверг геноциду сирийцев и курдов и бросил в тюрьмы десятки тысяч своих соотечественников, утверждает Нетаньяху.





"Турция под властью Эрдогана превратилась в темную диктатуру, в то время как Израиль скрупулезно соблюдает равные права для всех своих граждан, как до, так и после принятия этого закона", – подчеркнул премьер-министр.





19 июля парламент Израиля (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском национальном государстве. В соответствии с законом, еврейская нация имеет единственное право на национальное самоопределение в Израиле. Единственным государственным языком признан иврит, столицей страны назван Иерусалим.