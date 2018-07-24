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Обменялись любезностями: Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху обвинил Эрдогана в геноциде курдов

Президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись резкими заявлениями.

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел параллели между политикой Израиля и действиями немецких нацистов. Об этом он заявил 24 июля, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре, передает gordonua.com со ссылкой на агентство "Анадолу". 

Глава турецкого государства назвал принятый Кнессетом закон "О национальном характере Государства Израиль" доказательством израильской политики сионизма, фашизма и шовинизма. 

По словам Эрдогана, нет никакой разницы между идеологией Адольфа Гитлера, отстаивавшего расовое превосходство арийцев, и действиями Израиля, отказывающегося признавать исторические права палестинцев. 

"Дух Гитлера, чьи действия привели мир к катастрофе, возродился на примере ряда руководителей современного Израиля", – подчеркнул президент Турции. 


В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем Twitter, что считает критику закона со стороны такого "демократа", как Эрдоган, лучшим комплиментом. 

Президент Турции подверг геноциду сирийцев и курдов и бросил в тюрьмы десятки тысяч своих соотечественников, утверждает Нетаньяху. 

"Турция под властью Эрдогана превратилась в темную диктатуру, в то время как Израиль скрупулезно соблюдает равные права для всех своих граждан, как до, так и после принятия этого закона", – подчеркнул премьер-министр. 

19 июля парламент Израиля (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском национальном государстве. В соответствии с законом, еврейская нация имеет единственное право на национальное самоопределение в Израиле. Единственным государственным языком признан иврит, столицей страны назван Иерусалим. 



17:25 24/07/2018






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