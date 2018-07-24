Как стало известно « Нашей Ниве », в этот вечер на городской площади с концертом выступила известная группа «Тяни-толкай», а на 23:00 был запланирован фейерверк. Известно, что празднование затянулось глубоко за полночь.





Примерно после часа ночи очевидцы заметили, что сотрудники милиции задержали и повели в машину одного из парней. Точно неизвестно, что случилось. По одной из версий, этот молодой человек превысил скорость, припарковал машину во дворах, а когда пришел на гуляния, то его оперативно задержали.





Жители Жабинки стали снимать это задержание на телефоны. В результате тех, кто вел съемку происшествия, также забрали на ночь в отделение. В тот день в Жабинке работала не только местная милиция, но и брестский ОМОН.









Артур Р. был одним из тех, кто попал под раздачу сотрудников правоохранительных органов. «Я даже не представляю, что там было. Меня за пять минут связали, а потом повезли в милицию. Держали до семи часов утра. Провели допрос, спрашивали, что произошло. Мы же просто хотели увидеть, кого там задержали», — рассказывает очевидец.





По словам Артура, в милиции таких, как он, было семь-восемь человек. «Держали в наручниках, брызнули баллончиком в глаза. У меня онемел палец, стало плохо в милиции», — рассказывает Артур.





Наталья Криворучко рассказала, что ее сын Павел все еще содержится под стражей в Бресте. Адвокатам сообщили, что Павла отпустят завтра после 14:00.





«Задерживали парня — и мой сын начал снимать. Омоновец выбил у него телефон из рук. Начали крутить. Парней избивали и в автобусе, и в самой милиции. Ни за что, они лишь видели задержание», — рассказывает Наталья Криворучко.





Теперь в отношении Павла могут возбудить уголовное дело по статье 363 Уголовного кодекса «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел».





«Павлу приписывают, что он ударил омоновца и повредил бус. Ни того, ни другого он не делал! У меня есть видео того происшествия, я собрала много у кого», — рассказывает мать задержанного.





«Имеется свидетельство избиения, я как раз тогда была в приемном помещении милиции», — рассказывает Наталья Криворучко.









Александр П. также говорит, что против него могут возбудить уголовное дело: «Мне говорят, что я сначала набросился на омоновца и душил его, а потом душил какого-то милиционера, но я этого не делал! У меня вес 70 килограммов, я еще был выпившим. А там омоновец в три раза больше меня. Я в жизни никогда не дрался!





Свидетель говорит, что видел меня издалека, но лица не видел. Они сами себе противоречат. Я просто проходил мимо, когда повели задержанного. Меня схватили сзади и стали тащить куда-то. Конечно, я пытался вырваться, но меня ударили и повалили на землю», — рассказывает парень.





«В милиции мы все время стояли лицом к стене в коридоре. Попросил позвонить, но мне сказали, что нельзя. Мы все были в наручниках. Силу не применяли, я только один раз обернулся, и меня сразу головой к стене, чтобы знал, как правильно стоять. Это сделал кто-то из ОМОНа. Мне не сказали, в качестве кого прохожу по делу. Совершенно ничего не ясно», — говорит Александр.





В Жабинковском РОВД комментировать дело отказались. «Звоните в Брест, мы ничего не скажем», — ответили там.





Связаться с пресс-службой УВД Брестского облисполкома пока не удалось. Сейчас в Бресте, проходит коллегия УВД облисполкома с участием министра Игоря Шуневича.