Генпрокуратура считает слова Лукашенко обычным трепом





Лебедько прокомментировал ответ генеральной прокуратуры на своей странице в Фэйсбуке:





"А знаете, самое время Генпрокуратуре выставить свою команду кэвээнщиков. Перспективы реально хорошие. Развлекать и дурачиться – это часть прокурорской работы. Кстати, неплохо оплачиваемой налогоплательщиком.





Насколько уместны такие параллели? Достаточно почитать прокурорский ответ на мое обращение дать правовую оценку заявлению Лукашенко о перспективе вхождения Беларуси в состав другого государства.





Тов. прокуроры, с каких это пор слова того, кто живет этажом выше бога, не являются подтверждённым фактом? Надо ли толковать ваши слова так, что к заявлениям хозяина Красного дома следует относиться, как к трепу, не имеющему правовых последствий? (Это вопросы из моего нового обращения в генррокуратуру).





Рефлексия ведомства Конюка даёт основания делать выводы.





Во-первых, прокуратура за 25 лет прошла три стадии своего существования:





Девальвация

Депрофессионализация

Деградация.





Во-вторых, сегодня генпрокуратура – это карета скорой помощи по обслуживанию Семьи, но не граждан Беларуси. В этом ее главная миссия и предназначение.





Последний генпрокурор страны, который соответствовал этому званию, наверное, был Василий Капитан, который лично участвовал в разблокировке осаждённого силовиками Центризбиркома во главе с Виктором Гончаром.





Кого ещё способна запеленговать наша память?





Олег Божелко, который санкционировал задержание и арест руководителя «эскадрона смерти» Дмитрия Павлюченко, а потом прятался в монастыре.





Виктор Шейман, который сменил Божелко и запустил процесс депрофессионализации прокуратуры. На место прокуроров пришли опричники.





Григорий Василевич, один из крупнейших инвесторов девальвации прокуратуры как организации, имеющей политический вес. Она окончательно ушла на периферию влияния силовых структур.





При Конюке организация переживает стадию стагнации и деградации.





Сегодня вместо мячей на гербе генеральной прокуратуры органично смотрелся бы флюгер. Просто флюгер.











