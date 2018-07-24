Как признался Анатолий Лебедько, в связи с коррупционным скандалом в сестеме Минздрава, который уже больше месяца сотрясает страну, его больше всего поразило то, где хранят свои «трудовые запасы» белорусские коррупционеры. Как известно, во всем мире нечистые на руку чиновники хранят «заработанное» в оффшорах, а наши – в гаражах.





«Когда в нем находят 620 тысяч долларов и человек не помнит, куда он их засунул, это впечатляет», – признался Антолий Лебедько, комментируя сумму, которую КГБ нашел в гараже у директора "Белмедтехники" Александра Шарака.





– Поведение на самом деле рациональное, – комментирует экономист Ярослав Романчук. – Потому что швейцарские банковские ячейки подорожали, туда ездить накладно, могут даже и прищучить. Получается – гараж… Помню, в начале 90-х носили сотни тысяч долларов в каких-то рваных целлофановых пакетах. Те же люди пересели в кресла чиновников и по привычки прячут свои деньги в гаражах.





Впрочем, нельзя не признать, что самый оригинальный способ хранения денег продемонстрировал главный патологоанатом Беларуси Олег Фомин, который прятал 300 долларов и 6250 белорусских рублей в холодильнике. Если эти деньги «заначка» от жены, то неужели супруга Фомина к холодильнику не подходит? Видимо, все-таки это специфика работы патологоанатома сказалась на выборе способа хранения средств.





Но все-таки главный вопрос, как вообще в стране, где глава государства пришел к власти на лозунгах борьбы с коррупцией и позиционирует себя как «главный борец с коррупцией», мог много лет существовать такой коррупционный спрут, который обнаружился в Минздраве? Откуда возникли огромные «трудовые запасы» в гаражах и холодильниках людей, причастных к заупке медоборудования и лекарств?





– Это поражение системы, – уверен Ярослав Романчук. – Монополизм, нет никакого контроля, нет никакой конкуренции. Конфликт интересов в органах госуправления – и Минздрав это яркое подтверждение. Это признал и вице-премьер Жарком, бывший министр здравоохранения, и заместитель министра… Они приходят на работу и начинают заниматься не системными вопросами, не тем, как улучшить работу врачей, санитарок, улучшить качество медобслуживания, они занимаются тендерами, конкурсами – делят, кому и сколько. Если у тебя есть 40 функций, то ты выбираешь себе только те, который приносят тебе какую-то конкретную копейку в карман. Вот оно капало, капало и накапало. Причем, это Минздрав копнули. А если копнуть Минпром, если копнуть госзакупки Минсельхозпрода. Это же 7-10 миллиардов долларов. Даже если допустить 20% отката (есть норма такая), то получится, что распорядители этих средств (всякое начальс 2,5 миллиарда долларов по гаражам рассовывают.





Кстати, не исключено, что копнут. По мнению Ярослава Романчука, в ответ на Миниздравгейт, инициированный Комитетом госбезопасности в качестве олаверды какое-то аналогичное дело должно раскрыть и Министерство внутренних дел, так как в этом смысле между силовыми ведомствами существует конкуренция «посадочных мероприятий».





Ждем.



