Посол Бабич как подарок Лукашенко от Путина?

На минувшей неделе Комитет Госдумы РФ по делам СНГ и Комитет Совета Федерации по международным делам поддержали кандидатуру Михаила Бабича на пост посла России в Беларуси. Радио Свабода поинтересовалось у российских политологов, почему именно Бабича Москва посылает в Минск.





49-летний Бабич сейчас работает полномочным представителем президента России по Приволжскому федеральному округу. По информации РИА Новости, сейчас Бабич ожидает прохождения последних формальностей для назначения послом в Беларусь.





Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз на прошлой неделе сообщил Свободе, что запрос агремана на назначение нового посла России в белорусский МИД пока не поступал.





С 2006 года посольство РФ в Беларуси возглавляет 77-летний Александр Суриков.





Михаил Бабич ранее служил в десанте (имеет звание полковника ВДВ) и войсках КГБ СССР, принимал участие в боевых действиях. Руководил госкорпорацией «Антей».





С ноября 2002-го по февраль 2003-го был председателем правительства Чеченской Республики, когда там заканчивалась военная операция.





Сейчас он является полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. Он кандидат экономических наук, член партии «Единая Россия».





В июле 2016 года рассматривался вопрос о назначении Бабича послом России в Украине, но его кандидатуру не утвердил МИД Украины.





Одна из причин отказа в том, что как член Совета безопасности РФ Михаил Бабич в 2014 году принимал участие в решении ввести в Крым российские войска.





Эксперты в Киеве заявляли, что «Бабич, биография которого связана с советским КГБ и российской ФСБ, - профессиональный диверсант».









Беларусь - Россия: ход послом





Как российские политологи оценивают шансы Михаила Бабича стать послом в Беларуси, согласится ли с его кандидатурой белорусская сторона?





По словам московского политолога Кирилла Коктыша, начало слушаний в парламенте означает, что консультации велись и ответы получены.





«Если бы этих консультаций не велось, то не пошел бы процесс утверждения и слушаний в парламенте. Ведь обычно все такие вещи делаются одновременно, чтобы никто не попал в неловкую ситуацию. Вот вчера были телефонные переговоры Лукашенко и Путина. Возможно, что этот вопрос также затрагивался. Это же несложно позвонить. Это куда дешевле, чем если потом одна или другая сторона попадет в неловкую ситуацию. Я думаю, что полученные ответы позволили процессу двигаться дальше».





В отличие от Украины, Беларусь, скорее всего, не откажется от кандидатуры Бабича на пост посла, полагает провластный российский политолог Сергей Марков. Он говорит, что Александр Лукашенко не боится Михаила Бабича.





«В то же время у Лукашенко сложные отношения с российским руководством, и поэтому он может проявить строптивость и заблокировать это назначение. А может задействовать Михаила Бабича в укреплении политической стабильности Беларуси и недопустимости государственного переворота по образцу украинского Майдана».









В назначении Бабича не сомневается политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.





«С учетом характера отношений Беларуси и России пенсионер там не нужен. Там нужен деятельный, активный человек, который выполняет установки президента и играет роль прямой линии связи. Я не думаю, что Бабич будет заниматься подрывом белорусской государственности».





А политолог Евгений Минченко говорит, что пока есть только слухи, которые тиражируют СМИ.





«Были утечки, что кандидатура Бабича предложена и что она рассмотрена профильными комитетами Госдумы. Но теперь надо ждать официального уведомления».





Почему именно Михаила Бабича предлагает российская сторона в качестве своего посла в Беларуси?





Политолог Константин Калачев сказал, что лично знаком с Михаилом Бабич. Он полагает, что Бабича в Беларусь назначают не просто так. Ведь отношения Беларуси и России «явно буксуют, ходят по замкнутому кругу, они не безоблачные, особенно в вопросах экономических».





«Бабич - человек организованный, исполнительный, по-военному дисциплинированный, жесткий, но хороший переговорщик. У него очень большое политическое влияние и возможность прямых выходов на президента Путина. То есть для отношений России и Беларуси это назначение будет иметь положительную роль. Да, он может быть жестким, но как раз такой стиль может импонировать белорусскому руководству. Его ставят, чтобы решить проблемы, а не накапливать их дальше».





Константин Калачев не видит проблем в том, что Михаил Бабич не является карьерным дипломатом.





«Если бы Бабича назначали послом в США или во Францию, я удивился бы. А в Беларусь - я не удивляюсь, - говорит политолог. - Что касается его способности вести переговоры, то он взял на себя переговоры с лидером Татарстана, когда возникли языковые проблемы. И все закончилось на радость всем. Где-то Татарстан сдал назад, но без потерь для Миниханова (президент Татарстана - прим. БП)».



