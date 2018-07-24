Гродненских журналистов будут судить за оскорбление коммунальщиков?

Сами журналисты полагают, что им может грозить суд за оскорбление и клевету в отношении начальника участка по техническому обслуживанию общежитий Унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Ленинского района г. Гродно Светланы Жилинской, которая упоминалась 20 апреля 2018 года в сюжете программы «Объектив» на «Белсате».





Но точной информации пока нет.





В гродненской милиции « Нашей Ниве » подтвердили, что в отношении журналистов проводится проверка, но по какому конкретно факту, ответить отказались.



