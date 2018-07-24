Гродненских журналистов будут судить за оскорбление коммунальщиков?
У Александра Денисова и Александра Кайриса, корреспондентов канала «Белсат» в Гродно, прошли обыски. А теперь милиция проводит проверку.
Сами журналисты полагают, что им может грозить суд за оскорбление и клевету в отношении начальника участка по техническому обслуживанию общежитий Унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Ленинского района г. Гродно Светланы Жилинской, которая упоминалась 20 апреля 2018 года в сюжете программы «Объектив» на «Белсате».
Но точной информации пока нет.
В гродненской милиции «Нашей Ниве» подтвердили, что в отношении журналистов проводится проверка, но по какому конкретно факту, ответить отказались.
14:36 24/07/2018
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