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Власти Витебска сказали независимости "нет"

Председатель Витебской областной Рады партии БНФ Константин Смоликов обратился к городским властям за разрешением на проведение в Витебске уличного фестиваля «День независимости». Руководство города ответило отказом.

Еще 10 июля председатель Совета прислал заявки на проведение фестиваля в администрацию Октябрьского раёна и в горисполком, передает Белсат. 

В своих письмах Константин Смоликов обратил внимание на то, что 27 июля 1990 года и сейчас является памятной датой для многих жителей Беларуси. К тому же, этот день был государственным праздником до 1996 года. И поэтому, по мнению автора обращения, необходимо возобновить традицию празднования этой даты.

Фестиваль должен был пройти 27 июля – как раз в день принятия «Декларации о суверенитете Белорусской ССР». Местом проведения были заявлены центральные пешеходные улицы города: Толстого, Крылова и Суворова. А завершить фестиваль планировалось в парке партизанской славы имени Миная Шмырёва. К участию в организации мероприятия были приглашены и городские власти.

Однако витебские власти отказали Константину Смоликову в проведении уличного фестиваля «День независимости». Основанием для отказа стало решение Витебского городского исполнительного комитета «О массовых мероприятиях в городе Витебск». 


Согласно решению, массовые мероприятия в областном центре могут проводиться только в определенных местах – по одному на каждый район города, – и центральные улицы не входят в список этих мест. Еще одной причиной стало отсутствие у Смоликова договоров с милицией, скорой помощью и коммунальщиками.

«Это была только первая попытка. Мы надеемся, что к следующему году у нас получится договориться с городскими властями и организовать в Витебске уличный фестиваль в национальном стиле. Да, это трудно. Но мы постараемся сделать так, чтобы власти не подводили все события в городе под закон о массовых мероприятиях», – говорит Константин Смоликов.

12:43 24/07/2018






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