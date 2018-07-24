Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Лидера исламской партии Таджикистана обвиняют в организации вооруженного мятежа

В Душанбе экс-лидеру запрещённой в Таджикистане партии исламского возрождения Мухиддину Кабири заочно вменяется 16 уголовных статей.

В производство Верховного суда Таджикистана поступило уголовное дело в отношении лидера признанной террористической организацией Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири.

Как сообщил на встрече с журналистами 23 июля в Душанбе председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён, судебный процесс над лидером ПИВТ проходит в закрытом режиме.

По словам главы ВС, Кабири обвиняется в измене родине, организации вооруженного мятежа, создании экстремистской организации и в совершении ряда других преступлений.


4 сентября 2015 года в Таджикистане группой под руководством бывшего замминистра обороны Республики Таджикистан Абдухалима Назарзоды был совершен вооруженный мятеж, который силовыми структурами РТ был подавлен, а сам генерал убит.

Вскоре после этого генпрокуратура Таджикистана выступила с иском о признании ПИВТ террористической организацией, обвинив руководство и активистов этой партии в причастности к попытке военного мятежа, который пытался осуществить Назарзода.

29 сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана удовлетворил иск генпрокурора страны Юсуфа Рахмона о признании ПИВТ террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

С марта 2015 года глава ПИВТ Мухиддин Кабири, опасающийся преследования властей, скрывается за границей, пишет ca-news.org

12:37 24/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё