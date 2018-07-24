В производство Верховного суда Таджикистана поступило уголовное дело в отношении лидера признанной террористической организацией Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири.





Как сообщил на встрече с журналистами 23 июля в Душанбе председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён, судебный процесс над лидером ПИВТ проходит в закрытом режиме.





По словам главы ВС, Кабири обвиняется в измене родине, организации вооруженного мятежа, создании экстремистской организации и в совершении ряда других преступлений.









4 сентября 2015 года в Таджикистане группой под руководством бывшего замминистра обороны Республики Таджикистан Абдухалима Назарзоды был совершен вооруженный мятеж, который силовыми структурами РТ был подавлен, а сам генерал убит.





Вскоре после этого генпрокуратура Таджикистана выступила с иском о признании ПИВТ террористической организацией, обвинив руководство и активистов этой партии в причастности к попытке военного мятежа, который пытался осуществить Назарзода.





29 сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана удовлетворил иск генпрокурора страны Юсуфа Рахмона о признании ПИВТ террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.



