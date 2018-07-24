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Австралийский фонд насчитал в Беларуси 103000 рабов. А сколько их на самом деле?

В Беларуси — 103 тысячи рабов. По крайней мере, такую ​​цифру озвучил австралийский фонд Walk Free Foundation в свежем выпуске "Глобального индекса рабства". Наша страна попала на 20 место антирейтинга из 167.

Недавно в Витебске за рабство судили предпринимателя. В Могилеве сейчас расследуется дело другого мужчины, который заставлял "рабов" собирать милостыню. Но эти случаи — единичны. В Беларуси можно представить десятки таких историй, но не 103 тысячи — цифру, сопоставимую с населением города Лиды.

Кого австралийцы зачисляют в белорусские рабы? Прежде всего, речь идет о лицах, которые тем или иным образом заняты принудительным трудом, — поясняет Еврорадио правозащитник Валентин Стефанович.

"Имеются в виду люди, направленные на исправление в так называемые лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), обязанные лица (у которых государство забрало детей, и они должны компенсировать расходы на их содержание) — если денег нет, по решению суда они должны работать. Традиционно мы относим к принудительному труду такие вещи, как субботники и работы по уборке сельскохозяйственной продукции. Они у нас активно применяются, носят принудительный характер и не оплачиваются", — рассказывает Стефанович.

По словам Валентина Стефановича, ежегодно в ЛТП попадает около 7 тысяч белорусов. А на субботники и "на картошку" выходят миллионы. Например, в нынешнем субботнике 21 апреля 2018 года приняли участие около 3 млн человек.

"Мы пытаемся на эти факты реагировать. Обращаемся в прокуратуру, чтобы они делали проверку по факту публикаций в СМИ. Но стандартный ответ, что я не наделен правом защищать права других", — говорит Стефанович.

В 2016 году Walk Free Foundation насчитал в Беларуси 44,6 тысячи "рабов". То есть, цифра растет. Правда, еще тогда, в 2016-м, белорусское Министерство иностранных дел назвало доклад "забавным".

"Первый вопрос, который возник, — эти люди в Беларуси были? А если были, то на каком невольничьем рынке они считали рабов "по головам"? На Комаровке?", — шутил тогдашний руководитель пресс-службы МИД Дмитрий Мирончик. 

И, обращая внимание на точность, с которой исследователи подсчитали рабов, предлагал им представить "в студию!" поименный список.

В том, что озвученная австралийцами цифра — не условная, сомневается и председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.

"Сложно говорить о точном количестве людей, которые сталкиваются с проблемой принудительного труда. Если разово — то их может быть и больше чем 103 тысячи. А на постоянной основе — чтобы человек постоянно был в таком состоянии — мне кажется, что их намного меньше. Индексы, тем более, сравнения с различными странами, довольно условны. Но тут главное — не кто какое место занимает, а то, что проблема принудительного труда существует, и она актуальна. К сожалению, ее государство не хочет видеть".


А вот распределение согласно международным документам не относится к принудительному труду. Белорусские правозащитники также пока не пришли к компромиссу по этому вопросу:

"Каких-то международным утверждений, что распределение — это принудительный труд, нет. Когда ввели распределение и под него попали те, кто о нем не знал, когда поступал — в то время это был однозначно принудительный труд. Сейчас это не соответствует конституционному праву на получение бесплатного образования на конкурсной основе, но не в полной мере попадает под определение принудительного труда", — считает Олег Гулак.

Белорусские правозащитники ежегодно составляют отчеты о ситуации с принудительным трудом для Комитета по социальным, экономическим и культурным правам ООН. Международные организации, в свою очередь, постоянно рекомендуют Беларуси привести этот пункт в соответствие с действующим законодательством. 

Однако получится ли у нашей страны отказаться от субботников, которые стали чуть ли не культурной особенностью страны?

12:06 24/07/2018






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