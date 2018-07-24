Недавно в Витебске за рабство судили предпринимателя. В Могилеве сейчас расследуется дело другого мужчины, который заставлял "рабов" собирать милостыню. Но эти случаи — единичны. В Беларуси можно представить десятки таких историй, но не 103 тысячи — цифру, сопоставимую с населением города Лиды.





Кого австралийцы зачисляют в белорусские рабы? Прежде всего, речь идет о лицах, которые тем или иным образом заняты принудительным трудом, — поясняет Еврорадио правозащитник Валентин Стефанович.





"Имеются в виду люди, направленные на исправление в так называемые лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), обязанные лица (у которых государство забрало детей, и они должны компенсировать расходы на их содержание) — если денег нет, по решению суда они должны работать. Традиционно мы относим к принудительному труду такие вещи, как субботники и работы по уборке сельскохозяйственной продукции. Они у нас активно применяются, носят принудительный характер и не оплачиваются", — рассказывает Стефанович.





По словам Валентина Стефановича, ежегодно в ЛТП попадает около 7 тысяч белорусов. А на субботники и "на картошку" выходят миллионы. Например, в нынешнем субботнике 21 апреля 2018 года приняли участие около 3 млн человек.





"Мы пытаемся на эти факты реагировать. Обращаемся в прокуратуру, чтобы они делали проверку по факту публикаций в СМИ. Но стандартный ответ, что я не наделен правом защищать права других", — говорит Стефанович.





В 2016 году Walk Free Foundation насчитал в Беларуси 44,6 тысячи "рабов". То есть, цифра растет. Правда, еще тогда, в 2016-м, белорусское Министерство иностранных дел назвало доклад "забавным".





"Первый вопрос, который возник, — эти люди в Беларуси были? А если были, то на каком невольничьем рынке они считали рабов "по головам"? На Комаровке?", — шутил тогдашний руководитель пресс-службы МИД Дмитрий Мирончик.





И, обращая внимание на точность, с которой исследователи подсчитали рабов, предлагал им представить "в студию!" поименный список.





В том, что озвученная австралийцами цифра — не условная, сомневается и председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.





"Сложно говорить о точном количестве людей, которые сталкиваются с проблемой принудительного труда. Если разово — то их может быть и больше чем 103 тысячи. А на постоянной основе — чтобы человек постоянно был в таком состоянии — мне кажется, что их намного меньше. Индексы, тем более, сравнения с различными странами, довольно условны. Но тут главное — не кто какое место занимает, а то, что проблема принудительного труда существует, и она актуальна. К сожалению, ее государство не хочет видеть".









А вот распределение согласно международным документам не относится к принудительному труду. Белорусские правозащитники также пока не пришли к компромиссу по этому вопросу:





"Каких-то международным утверждений, что распределение — это принудительный труд, нет. Когда ввели распределение и под него попали те, кто о нем не знал, когда поступал — в то время это был однозначно принудительный труд. Сейчас это не соответствует конституционному праву на получение бесплатного образования на конкурсной основе, но не в полной мере попадает под определение принудительного труда", — считает Олег Гулак.





Белорусские правозащитники ежегодно составляют отчеты о ситуации с принудительным трудом для Комитета по социальным, экономическим и культурным правам ООН. Международные организации, в свою очередь, постоянно рекомендуют Беларуси привести этот пункт в соответствие с действующим законодательством.





Однако получится ли у нашей страны отказаться от субботников, которые стали чуть ли не культурной особенностью страны?