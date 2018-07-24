В Афганистане пытались взорвать вице-президента - погибли 16 человек
Вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, вернувшегося в страну после побега в Турцию из-за подозрений в пытках и похищении, пытались взорвать в аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, сообщает агентство Reuters.
По данным издания, взрыв произошел 22 июля в 17:00 по местному времени: смертнику не удалось добраться до Дустума и он взорвал бомбу, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили. В результате происшествия погибли 16 человек.
Отмечается, что ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство».
Дустум подозревался в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим политическим противником Ахмадом Ишчи в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана.
Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года он покинул страну, чтобы избежать судебного преследования.
Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения «медицинского обследования и встречи с семьей», после которого Дустум должен был вернуться домой.
В 2008 году Дустум уже обвинялся в похищении другого политического противника, который, предположительно, готовил на него покушение. Тогда Дустум также вынужден был отправиться в Турцию, позднее он вернулся в Афганистан по требованию экс-президента Хамида Карзая, передает ca-news.org
11:59 24/07/2018
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