В Афганистане пытались взорвать вице-президента - погибли 16 человек

По данным издания, взрыв произошел 22 июля в 17:00 по местному времени: смертнику не удалось добраться до Дустума и он взорвал бомбу, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили. В результате происшествия погибли 16 человек.





Отмечается, что ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство».





Дустум подозревался в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим политическим противником Ахмадом Ишчи в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана.





Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года он покинул страну, чтобы избежать судебного преследования.





Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения «медицинского обследования и встречи с семьей», после которого Дустум должен был вернуться домой.







