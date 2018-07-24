Почему конфликт в Куропатах был неизбежен. И кто в этом виноват

На днях владелец открытого в Куропатах ресторана «Поедем поедим» Леонид Зайдес повел пресс-конференцию. С первых минут, когда журналистов повели на импровизированную экскурсию по территории комплекса, стало ясно, что собственники не намерены уступать протестующим второй месяц активистам. О чем чуть позже дополнительно сообщили прессе, пишет Салідарнасць





Из практически двухмесячного противостояния в Куропатах можно сделать вывод: владельцы ресторана либо не учли, либо проигнорировали новейшую историю урочища. К причинам возможного игнора вернемся чуть позже, а сейчас напомним, что следовало бы вспомнить людям, решившим построить питейное заведение вблизи места казни десятков тысяч людей.





2001-2002, расширение кольцевой





20 сентября 2001-го в Куропатах появились бульдозеры — здесь начались работы по расширению кольцевой дороги.









Против дорожных работ, которые пролегали по территории урочища, выступили неравнодушные белорусы. Появились палатки, люди оставались дежурить на ночь. Народная вахта памяти продлилась 250 дней — с 23 сентября 2001-го по 3 июня 2002-го.





Активисты подвергались милицейским разгонам, наиболее брутальным было противостояние 8 ноября 2001-го, когда ОМОН избил и задержал десятки защитников Куропат.





Остановить расширение МКАД не удалось, однако многомесячная акция привлекла к Куропатам внимание многих белорусов. За эти дни в урочище были установлены сотни новых крестов. Народной вахте посвящена книга репортажей Радыё Свабода «Дарога праз Курапаты».





2003-й, элитный поселок в 20 метрах от куропатских крестов





«Коттедж в Зеленом Луге — воплощение вашей мечты о собственном доме. Индивидуальное жилье немецкого качества для минчан». Так весной 2003-го в прессе рекламировали будущий элитный коттеджный поселок «Солнечный», который совместное белорусско-немецкое предприятие «Хорнбахер и Болль» планировало построить в паре десятков метров от ближайших крестов народного мемориала.





На вопрос журналистки Радыё Свабода Анны Соусь о непосредственной близости к месту строительства коттеджей урочища Куропаты представитель компании Иван Леонович ответил:





— А вы уверены, что под подвалом того дома, где вы живете, нет кладбища? Я, как архитектор, могу вам сказать, что они там есть, если не там, то в 50-100 метрах. И еще неизвестно, кто там кого расстрелял.





Знакомая риторика, не правда ли? Забегая наперед отметим, что годы спустя белорусского совладельца бизнеса Сергея Букаса осудили на продолжительный срок. И все та же журналистка в 2009-м в статье об этом отметила:





— Гэты тэкст я напісала ў верасьні 2009 году. Ужо ў кастрычніку ўладальніка «Сакубу» Сяргея Букаса асудзілі на восем гадоў турмы. Цяпер ля Курапатаў ізноў спрабуюць нешта пабудаваць. Напэўна забудоўшчыкам варта памятаць пра лёс тых, хто спрабаваў рабіць бізнэс ля месца расстрэлаў.





А поселок «Солнечный» застройщики вынуждены были отнести от границ Куропат после вмешательства Лукашенко. Этому предшествовали акции протеста и пикеты.





2017-й, бизнес-центр на Мирошниченко





В феврале 2017-го фирма «Белреконструкция» начала возводить бизнес-центр у дома № 49 на улице Мирошниченко — через дорогу от Куропат. Практически сразу здесь началась вахта волонтеров и общественных активистов, которые обвинили застройщика в незаконном строительстве в охранной зоне.





Протестующих поддержали местные жители. Очередная куропатская вахта сопровождалась стычками со строителями и милицией.









В итоге протесты привели к отказу «Белреконструкции» от строительства бизнес-центра.





От «Бульбашъ-Холла» до «Поедим поедим»





История скандального ресторана в Куропатах началась не сегодня. Первоначально он носил название «Бульбашъ-Холл», что сразу же вызвало дополнительную негативную реакцию общества.





Стройка началась в 2011-м, позже была заморожена. С самого начала владельцы будущего ресторана столкнулись с протестом многих белорусов. В итоге заведению дали новое название, охранная зона была изменена в пользу комплекса.





«Пойдут ли белорусы в ресторан с видом на массовые захоронения?» — таким вопросом задавались независимые СМИ в 2012-м. Спустя шесть лет он снова стал актуальным.









Как видим, владельцы «Поедем поедим» не учли уроки недавнего прошлого. Либо откровенно не пожелали этого делать. Почему?





Ответ, скорее всего, кроется в позиции властей, которые за четверть столетия окончательно так и не определились с тем, чем для Беларуси являются Куропаты. Вроде бы и признали его местом массового уничтожения невинных, и мемориал планируют открыть.





Но нет-нет, да и проскочит неуверенность в том, «кто там кого расстреливал».





И, к сожалению, при сохранении этой неопределенности нас ждут новые скандалы на месте, которое просит тишины.