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Маразм: блогера Паука задержали за "сотрудничество" с Белсатом. На самом деле телеканал делал про него сюжет

Октябрьский блогер Андрей Паук сообщил 24 июля на своей странице в Фейсбуке: "Меня задержали за сотрудничество с Белсатом". И добавил, что инспектор возбудился из-за тега "Андрей Паук" под новостью на сайте "Белсат".


Правозащитникам он объяснил по телефону, что утром его вызвали по телефону в РОВД дать объяснение по какому-то административному делу. Однако он отказался от предложения сотрудников милиции. Тогда его задержали и отвезли в отделение милиции, где составляют протокол задержания.

По словам Андрея Паука, его хотят обвинить в нарушении статьи 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ). Якобы он опрашивал людей о своей майке с изображениями местных чиновников.

«За что задержали — до конца не ясно. Видимо, за сюжет о майке с чиновниками, в котором я был героем. Когда я пришел, у меня захотели забрать телефон. Я спросил, задержан ли, мне сказали, что нет. Тогда я попросил книгу жалоб, после чего меня задержали. Теперь сижу, жду, пока составляют протокол», – рассказал belsat.eu блогер.


Речь о майке с изображением заместителя председателя Октябрьского райисполкома Владимира Елисеева и управляющей делами Валентины Шлапаковай и надписью «Они любят тебя». 

Местный отдел милиции возбудил против Паука административный процесс по заявлению Елисеева. Чиновник утверждает, что блогер оскорбил его честь и опозорил чувства семьи.

В начале июля Андрей Паук надел эту майку и вышел расспросить местных жителей: оскорбительно ли носить изображения чиновников на одежде?

"Белорусский партизан"
11:11 24/07/2018






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