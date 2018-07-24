Правозащитникам он объяснил по телефону, что утром его вызвали по телефону в РОВД дать объяснение по какому-то административному делу. Однако он отказался от предложения сотрудников милиции. Тогда его задержали и отвезли в отделение милиции, где составляют протокол задержания.



По словам Андрея Паука, его хотят обвинить в нарушении статьи 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ). Якобы он опрашивал людей о своей майке с изображениями местных чиновников.





«За что задержали — до конца не ясно. Видимо, за сюжет о майке с чиновниками, в котором я был героем. Когда я пришел, у меня захотели забрать телефон. Я спросил, задержан ли, мне сказали, что нет. Тогда я попросил книгу жалоб, после чего меня задержали. Теперь сижу, жду, пока составляют протокол», – рассказал belsat.eu блогер.









Речь о майке с изображением заместителя председателя Октябрьского райисполкома Владимира Елисеева и управляющей делами Валентины Шлапаковай и надписью «Они любят тебя».





Местный отдел милиции возбудил против Паука административный процесс по заявлению Елисеева. Чиновник утверждает, что блогер оскорбил его честь и опозорил чувства семьи.





В начале июля Андрей Паук надел эту майку и вышел расспросить местных жителей: оскорбительно ли носить изображения чиновников на одежде?