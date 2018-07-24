Первое свое интервью Ольга Бабченко дала телепрограмме Би-би-си "Панорама", в котором рассказала о первой встрече с "киллером" мужа у себя дома и об отчаянии, с которым вынуждена была смотреть на горе друзей, оплакивавших Аркадия.





Ольга ответила критикам, которые обвиняют ее мужа в том, что притворившись убитым, он нарушил журналистскую этику.





С Украиной семью Бабченко связывает многое: Ольга и Аркадий поженились в 2004 году во времена первой "Оранжевой революции" в Киеве и именно здесь они провели медовый месяц. "Как ни странно, это судьба," - говорит Ольга Бабченко.





Вот несколько фрагментов из того, что несостоявшаяся вдова рассказала журналистам Би-би-си.





Как узнала о планируемом покушении на мужа





"Он пришел с работы и первым делом открыл холодильник. И там была бутылка вина, или шампанского, я не помню. Он ее открыл, налил мне, время было около 11 вечера. Я сразу поняла, что что-то не то случилось, потому что у нас так не принято.





Я говорю: " Что случилось? Рассказывай". Он сказал, что к нему приходили СБУ, что есть информация подтвержденная, с доказательствами, что его заказали... Конечно, первое впечатление, первая эмоция, которую я испытала - не шок. Это был страх, ужасающий страх. Хотелось убежать, спрятаться, схватить мужа, ребенка и просто убежать куда-то далеко на необитаемый остров.





Я спросила: "Что будем делать"? Аркадий, не задумываясь, ответил, что принял решение: "Будем ловить гадов". Вот так и сказал: "Я хочу их поймать".





О бессонных ночах





"Конечно, мы в эту ночь не спали. Конечно. Мы не спали и следующую ночь. Мы не ели, потому что был стресс. Конечно, мы переживали. Мы даже не могли выйти в магазин, потому что нам казалось, что за нами уже следят - может быть, кто-то в лифте или кто-то в подъезде, или в той же очереди.





У нас уже началась совершенно другая жизнь. Произошло четкое разграничение на "до" и "после" этой ужасной новости. После страха возникла злость, потому что ты понимаешь, что он не бандит, он не преступник. Его оружие - это перо, ручка, компьютер. И убивать за слова... Ну, а за что его еще можно убивать? Только за слова".





О первой встрече с "киллером" Алексеем Цимбалюком, который сообщил СБУ о плане покушения на Аркадия Бабченко





"Мы когда встретились с Цимбалюком, конечно же, я сначала была в смятении. В волнении. В то же время он очень интересный такой мужчина, вызывает улыбку. Я улыбалась. Мне радостно от того, что он порядочный и что мой муж жив благодаря ему. Конечно, я беспокоилась о том, как он потом будет обьяснять своим заказчикам, почему Аркадий жив.





Конечно, я переживала. А вдруг его убьют? А вдруг с ним что-то случится? Безусловно. Да, было страшно за него, поэтому я спросила у него: " А как же вы будете дальше? А что вы им скажете?" В ответ он только улыбнулся. "Разберусь," - говорит. Почему-то нас с ним решили познакомить. Да, увидеть киллера - это... В кавычках киллера, конечно, это очень непривычное зрелище. Не каждый день видишь киллера у себя дома."









О реакции на предложение СБУ инсценировать смерть Аркадия Бабченко





Я сразу сказала: "Давайте искать другие варианты. Может быть, еще можно что-то придумать? Может быть, какие-то есть еще возможные способы?". Конечно, это безумие. Конечно, меньше всего мы хотели бы этого в своей жизни, хотелось этого избежать всеми возможными способами.





Но вариантов не было никаких. Мы уточняли несколько раз, несколько раз я задавала вопрос: "Может быть, какой-то есть иной выход? Другой способ?". Нет. Мне сказали: "Нет." Ну, это распространенная практика - вот такое "убийство".





О второй встрече с "киллером", когда тот пришел "убивать" Аркадия





"Киллер молодец, он, конечно, разрядил обстановку, говорит: "Доброго здоровьица". На что мы ему ответили: "И вам не хворать". Да, немножко разрядил обстановку. Нервы были на пределе: мы понимали, что все, процесс не остановить. Он разрядил обстановку, дал нам две минутки передохнуть. Он с юмором. Он на киллера совсем не похож. Я бы его встретила на улице, не подумала бы, что этот человек может быть киллером, что он может держать оружие в руках."





О моменте, когда осталась в квартире одна, пока Аркадий Бабченко сидел в морге и смотрел новости о своей "смерти"





"Первым зашел Айдер (прим. ред. Айдер Муждабаев, начальник и друг Аркадия). Ну, это невозможно, конечно, вспоминать. Он плакал как ребенок, у которого на глазах убили маму. Я не видела, чтобы мужчина так плакал. Он просто выл. И просил у меня прощения.





Да, он считал, что это он виноват - он уговорил Аркадия остаться в Киеве, он чувствовал себя виновным. Это была самая тяжелая часть всей спецоперации... Это по эмоциям было даже сильнее, чем тот день, когда Аркадий сообщил, что на него готовится покушение.





Смотреть, как мужчины переживают потерю, утрату близкого друга - это невозможно. И ты понимаешь, что ты знаешь: "он жив", и ты не можешь сказать. Невыносимо! Не дай бог никому такое пережить. Никому...





Я завидовала Аркадию. Думала, он сейчас, наверное, в своем относительно спокойном мире, а я должна быть в этой агонии. В центре событий. Потому что в этот момент все были сконцентрированы, конечно, на мне".





О реакции друзей на новость, что Аркадий Бабченко жив





"Они были все, конечно, счастливы. Все сразу захотели встретиться, никто не обиделся, ни у кого не было ни капли злости. Наших близких имею ввиду друзей, которые были со мной в тот злополучный вечер и ночь. Все были счастливы. Просто... Поверили в чудо. Благодарны вселенной, что такое бывает. Они похоронили друга почти, а тут он воскрес."









О заявлениях, что муж предал принципы журналистской этики, активно участвуя в инсценировке своей смерти





"У Аркадия настолько идеальная репутация, он настолько порядочный человек, что в 41 год обманывать кого-то и играть в какие-то нечестные игры - это не то, о чем он мечтал всю жизнь. Прятаться с семьей -это не то, чего он больше всего хотел.





Он хотел бы сидеть на берегу моря, писать свою книгу, пить пиво... Но не играть в чьи-то игры. Поэтому если кто-то сомневается, ну что же... Это проблемы того, кто сомневается. И оправдываться ни перед кем он не будет.





Потому что когда к тебе приходят и говорят: "Ваша смерть оплачена. Предоплата внесена. Срок исполнения - три недели"; приходят не люди с улицы, а приходят представители государства, приходят с доказательствами... Я бы посмотрела бы на тех умников, которые сейчас дают экспертные заключения."